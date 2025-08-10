Manuel Adorni compartió un video editado de Axel Kicillof y el gobernador bonaerense salió al cruce

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof reaccionó este domingo a un video falso que comenzó a circular en redes sociales. El material, compartido por el vocero presidencial Manuel Adorni, mostraba un fragmento manipulado de una entrevista radial suya que daba a entender que, desde el peronismo, “no había propuestas” de cara a las elecciones.

El video original corresponde a una entrevista en Futurock y, en la versión completa, ante la pregunta sobre las propuestas de su espacio, Kicillof responde: “La soberanía, la independencia y la justicia social. Cuestiones que están en juego con el plan de [Javier] Milei. Crear trabajo, condiciones laborales dignas, que haya salario”.

“Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires les vamos a contestar en las urnas", escribió este domingo el gobernador en su cuenta de X junto al video sin editar.

Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad.… https://t.co/5LjOHAWcRx — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 10, 2025

En las primeras líneas de su posteo, el mandatario bonaerense alude a la imagen que marcó el lanzamiento de la campaña legislativa de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia. En un terreno baldío de Villa Celina, La Matanza, y rodeados de referentes del partido y aliados del Pro, buscaron transmitir un mensaje de polarización frente al kirchnerismo de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Los videos falsos de Macri y Lospennato

Al mencionar los “videos fabricados”, Kicillof volvió a traer a la conversación el escándalo del video manipulado con inteligencia artificial de Mauricio Macri y la entonces candidata a legisladora de Buenos Aires Primero, Silvia Lospennato.

Pocas horas antes de las elecciones de mayo de este año, cuentas de usuarios vinculados a la Casa Rosada comenzaron a hacer circular un video falso que emulaba la imagen del expresidente y en la que decía que apoyaría la candidatura de Manuel Adorni, el principal aspirante de LLA. Tras la difusión del video falso de Macri, comenzó a circular otra producción similar, esta vez con la figura de Lospennato. En esta nueva pieza, también generada con inteligencia artificial, se mostraba a la candidata de Pro anunciando su renuncia a la contienda electoral y solicitando a sus seguidores que votaran por Manuel Adorni.

ESTO SE LLAMA GRANDEZA SEÑORES https://t.co/TEXaauIL0h — DAN (@GordoDan_) May 17, 2025

Las imágenes fueron compartidas por varias cuentas libertarias, entre ellas la de Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan“.

Frente a esta situación, desde el mismo Pro realizaron una denuncia ante el tribunal electoral en la que sostuvieron que se trató de una maniobra para “inducir el voto” a través del “engaño” y en favor del candidato libertario en plena veda electoral.