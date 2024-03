Escuchar

Luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof rechazara la convocatoria al Pacto de Mayo que realizó Javier Milei a los gobernadores, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, utilizó su cuenta de la red social X para criticar la decisión del funcionario kirchnerista y su rol en la provincia de Buenos Aires. “Gobierna una de las provincias más perjudicadas en la distribución de la coparticipación. En su discurso de ayer manifestó su falta de deseo de participar del Pacto de Mayo donde se lo invita a discutir precisamente la coparticipación”, expresó.

“Extraño, muy extraño”, cuestionó, antes de cerrar con su característico “fin”.

Axel Kicillof gobierna una de las provincias más perjudicadas en la distribución de la coparticipación. En su discurso de ayer manifestó su falta de deseo de participar del “Pacto de Mayo” donde se lo invita a discutir precisamente la coparticipación. Extraño, muy extraño. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) March 5, 2024

Las declaraciones de Axel Kicillof

La respuesta del funcionario mileísta se da luego de que Kicillof tildara de “mentiroso” y “experimento extravagante” al Presidente durante la apertura de las sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires. “Se la pasó durante la campaña hablando de que el ajuste lo iba a pagar la casta. La mentira está a la vista. No queremos más ajuste ni motosierra”, indicó.

Sobre el pacto a firmar en Córdoba, Kicillof rechazó la invitación con una ironía: “Arranquen nomás si no llegamos”, advirtió el mandatario provincial. Al mismo tiempo, aseguró que la invitación es “más una amenaza o una imposición”, y resaltó que el Gobierno podrá “contar con el Ejecutivo bonaerense para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, e incluso para debatir”.

Y continuó: “Estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios para seguir reclamando con firmeza algunos puntos concretos. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing… arranquen nomás si no llegamos”.

Javier Milei durante la apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, en donde invitó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo. Hernán Zenteno - LA NACION

Adorni no fue el único funcionario que respondió a los comentarios de Kicillof. El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a los gobernadores que podrían asistir a la nueva convocatoria del Gobierno para este viernes y dijo que al mandatario provincial “no tiene sentido invitarlo”.

“Capaz que es para otra etapa, no para esta. Imagino que no va a estar. Se pone en una actitud confrontativa que no es la actitud que estamos buscando, se pone en una actitud que le adjudica al Presidente, que es el que está convocando a un pacto. Allá él”, remarcó.

Respecto de la asistencia de los demás gobernadores, Francos se mostró se mostró optimista en cuanto a los niveles de participación. “Entiendo que van a venir varios gobernadores y habrá que ver las posibilidades que tiene cada uno, es un cambio que empieza. Hasta mayo hay un trecho y van a pasar varias cosas, pero iniciar el camino es importante”, sentenció, aunque aclaró que todavía no sabe quiénes van a participar. Y cerró: “Hay algunos que se resisten un poco a encarar el pacto”.

LA NACION

Temas Manuel Adorni