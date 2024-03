Escuchar

Desde Expoagro, que se lleva a cabo esta semana en la ciudad bonaerense de San Nicolás, el gobernador Maximiliano Pullaro celebró este martes el llamado que hizo el Gobierno para reunirse con los mandatarios provinciales el viernes próximo, aunque adelantó que llevará una serie de reclamos antes de firmar cualquier pacto con la Casa Rosada. Entre ellos, nombró una abultada cifra que -según dijo- le debe la Nación a las arcas de Santa Fe. También se mostró en dudas sobre si volver a bajar el piso de Ganancias.

No obstante, el dirigente radical tomó distancia de las valoraciones sobre el presidente Javier Milei que hizo su par de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien se encontró en la cena de apertura de la feria.

En diálogo con los medios desde el predio ubicado sobre la autopista 9, que une Buenos Aires con Rosario, Pullaro dijo que entiende que las provincias se tienen que arreglar con sus propios recursos, aunque planteó: “El debate en los últimos días fue el dinero que le debían las provincias al gobierno nacional, pero también hay provincias como Santa Fe, a la cual el gobierno nacional debe 600 mil millones . Queremos ponerlo arriba de la mesa”. Así habló al respecto de las conversaciones que se iniciarán esta semana y que la gestión libertaria tiene pensado coronar con el Pacto de Mayo que Milei quiere firmar el 25 de ese mes en Córdoba.

“Hay provincias que ponemos mucho para sostener el federalismo. Entonces, si vamos a discutir las provincias que le deben a Nación, que deben pagarle y encontrar el equilibrio fiscal, también tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias como con la mía”, indicó.

Convencido de que el debate debe darse no solo sobre los recursos sino también en cómo sacar a la Argentina adelante, Pullaro dijo que para esto último es clave mirar al interior, al campo y a la industria. “Las expectativas son siempre importantes cuando se puede dialogar, contraponer miradas. Queremos charlar el día viernes para ver qué norte le damos a la República Argentina. El norte no solo tiene que ser tributario y político, sino que también tiene que ser productivo y tener una mirada de la Argentina productiva que queremos”, planteó como otro de los puntos que llevará al encuentro.

En tanto, consideró que hay “buenas expectativas” sobre la posibilidad de hacer un pacto superador. “Apostamos al acuerdo que se pueda llevar adelante el 25 de mayo entre las provincias, los partidos y el gobierno nacional, para sacar a la Argentina adelante. Pero repito: no solo debe ser político y tributario, sino que también tiene que ser productivo este acuerdo”, insistió.

Se distanció de Kicillof

Pese a los reparos que puso, el mandatario radical se corrió del tono beligerante que tuvo ayer por la tarde Kicillof cuando abrió las sesiones legislativas en la Provincia y le pidió a Milei que “deje de extorsionar” a los gobernadores para que le aprueben leyes.

“Debe ser una mirada del gobernador de Buenos Aires, yo no me siento extorsionado”, planteó Pullaro. “A Santa Fe no la van a extorsionar, ni la van a amedrentar. Santa Fe es una provincia pujante, que tiene mucha potencia productiva y va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre”, sostuvo, a la vez que indicó que eso que dijo Kicillof “es una posición del gobernador de Buenos Aires pero no de todos”.

Incluso, Pullaro se mostró de acuerdo con acompañar que la Casa Rosada tenga facultades sobre los fideicomisos, que ocasionaron fricciones en su momento cuando la ley ómnibus se cayó.

“Los diputados de Santa Fe en general votamos a favor de ley ómnibus y de la mayoría de los artículos. Se dio un debate sobre los fideicomisos. Santa Fe no tiene fideicomisos. Estamos dispuestos a acompañar si ese es el problema”, sostuvo el gobernador, cuando Milei supeditó el Pacto de Mayo a lograr la aprobación de su iniciativa inicial que ya tuvo un mal paso por el Congreso en sesiones extraordinarias.

Más tarde, en diálogo con LN+, Pullaro aseguró “coincidir mucho” en una serie de planteos que hizo Milei, sobre todo vinculados a la austeridad en el manejo de la administración pública. “Nosotros no viajamos en vuelos privados, reducimos los gastos del Estado, y hasta las estrellas de los hoteles donde se quedan los funcionarios cuando van a Buenos Aires y los del interior cuando van a Santa Fe, de 18 ministerios y secretarías pasamos a 11″, enumeró.

Impuesto a las Ganancias

Y ahí puso otro reparo, al respecto de volver hacia atrás con el piso del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, algo que el Gobierno piensa incluir dentro del pacto fiscal, como una herramienta para financiar a los territorios locales. “Yo tengo muchas dudas con eso. En un momento en que hubo un ajuste tan importante, que los sectores más bajos y medios no la están pasando bien, tenemos que discutirlo, cuáles son las categorías”, marcó el gobernador, quien dijo que en su momento le acercó una propuesta al ministro del Interior, Guillermo Francos, para que el decil más rico de la Argentina pague por única vez un tributo y así saldar las cuentas.

“Ganancias cuando se lo sacó le hizo mucho daño a la Argentina, pero muchos ya trabajamos para corregir esto, particularmente mi provincia. Con un impuesto de estas características que va a golpear a la clase media tenemos que evaluar bien a quién se lo vamos a hacer pagar. Si es a los sectores más pudientes, Santa Fe va a estar de acuerdo; si es a la clase media, tiene muchas dudas”, sentenció.

LA NACION