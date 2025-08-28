Adorni hizo un descargo sobre los audios y se fue sin responder preguntas

En su conferencia de prensa de este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió brevemente al escándalo de los audios que se le atribuyen al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Sin responder preguntas y en una exposición que duró mucho menos de lo habitual, el funcionario apuntó contra la oposición: "No es casualidad que estos audios -que presuntamente fueron grabados el año pasado- salgan a la luz a dos semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires“.

“Apenas tomó conocimiento, el Gobierno nacional inició una auditoría interna en la Andis, designó a un interventor y desplazó al extitular que está siendo investigado. Además, tanto Martín como Eduardo Menem dijeron que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones”, dijo, en alusión a las grabaciones clandestinas que hablan sobre un supuesto esquema de coimas que involucraría a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al armador libertario “Lule” Menem.

“Recordemos la multiplicidad de intentos que hubo por ensuciar al Presidente”, planteó Adorni y enumeró: “Lo acusaron de querer vender órganos, de la libre portación de armas que iba a ser para salir a matar gente a la calle y hasta de promover la venta de niños. Cómo olvidar semejante exabrupto de un cierto sector de la oposición".

Y añadió: “Nunca hay que olvidar que quienes se rasgan las vestiduras para hablar de corrupción son aquellos que tiraban bolsos por encima de un convento; hacían negocios con los dictadores [Nicolás] Maduro y [Hugo] Chávez; cedían contratos truchos en la legislatura (no olvidar el caso de [Julio] ‘Chocolate’ Rigau); y hasta fueron condenados por la Causa Vialidad, uno de los mayores casos de corrupción de la historia no de la Argentina, sino de toda América Latina”.

En este marco, el portavoz pidió celeridad a la Justicia y aseguró que “a diferencia de otras épocas, esta administración espera con ansias que actúe con la independencia que debe tener este poder”. “La Argentina vuelve a tener año electoral y aparecen de nuevo los ataques violentos, los paros extorsivos y las operaciones mediáticas”, agregó.

Manuel Adorni junto a Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei en la Cámara de Diputados. Enrique García Medina

En otro tramo de la conferencia, el vocero se refirió a los incidentes que se provocaron en medio de la caravana del presidente Milei en Lomas de Zamora este miércoles. “En primer lugar, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia por atentar contra Javier Milei y su comitiva en Lomas de Zamora”, indicó Adorni.

Y aclaró: “El Presidente se encuentra en excelente estado de salud y, pese al ataque, trabajando en la Quinta de Olivos. A raíz de las consultas, no se va a decretar feriado nacional por esto. Sorprende el silencio de aquellos paladines de la democracia. Esta es al Argentina que sostiene la vieja política, la de los botellazos y piedrazos, de los salvajes que atentan contra la seguridad".

Finalmente, Adorni desmintió las especulaciones que habían comenzado a circular en los últimos días acerca de que la TV Pública no iba a tener los derechos para transmitir los partidos del Mundial el año que viene y lo tildó de una operación mediática. “Personalmente estoy llevando a cabo las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial de las forma más eficiente posible. Es un intento más de desprestigiar la gestión del Gobierno”, cerró el vocero.