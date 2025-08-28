Francos, por la causa de los audios: “Si el Presidente confiaba en Spagnuolo, no debió haber confiado”

Guillermo Francos volvió a meterse en la polémica de los audios que se le atribuyen al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que habla sobre un supuesto esquema de corrupción que involucraría a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al armador libertario Eduardo “Lule” Menem. En esta oportunidad, el jefe de Gabinete desligó al presidente Javier Milei del escándalo aunque insistió en su postura de no defender a ultranza al funcionario señalado.

“Si el Presidente confiaba en esa persona (por Spagnuolo), no debió haber confiado”, consideró este jueves por la mañana y marcó: “Yo lo conozco a Milei desde hace años, no hay una persona a la que le interese menos el dinero que al Presidente… Le interesa exclusivamente lo intelectual y resolver los problemas de la Argentina. No es de los que se abrazan a la caja fuerte”.

En esta misma línea, también defendió a Karina Milei y a Lule Menem, nombrados en las grabaciones clandestinas, aunque cuestionó la necesidad de decir que “pone las manos en el fuego” por ellos. “No tiene sentido. A Lule lo conozco del trabajo en gestión pública y es una persona irreprochable, ¿qué sentido tiene que yo diga que pongo o no las manos en el fuego?“, se preguntó y siguió: ”Como funcionario parece una persona de confianza, igual que la hermana del Presidente".

Francos durante el informe en la Cámara de Diputados. Nicolás Suárez

De esta forma, en diálogo con Radio Mitre, apuntó contra Spagnuolo y lo cuestionó por no salir a defenderse de las acusaciones. “En ese audio está diciendo que omitió su obligación de denunciar un hecho delictivo”, criticó y ratificó: “Yo tengo total confianza en que no se va a mostrar ninguna vinculación de funcionarios del Gobierno con el hecho que denunció Spagnuolo".

“Todo esto es una operación política en momento de campaña, tal como esperábamos. No somos giles, es una cosa increíble. Es esperable que pase y veremos cuál es el resultado, cuánto de esto cree la gente después de que dejaron un país destrozado”, desafió Francos.

Y añadió respecto de las reacciones de la oposición al respecto: “Me parecen tan ridículos, tan sin sentido y hasta guarangos en sus expresiones que no los escuché todos. Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming opositor, horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad y previo al debate... [Leandro] Santoro hace un discurso en vivo, preparado, y [Gregorio] Dalbón al mismo tiempo hace la denuncia. Es una operación absolutamente armada por el kirchnerismo“.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

El jefe de Gabinete también se refirió a los disturbios y los ataques contra la caravana de Milei este miércoles en Lomas de Zamora. “Es un hecho grave, la Justicia tendrá que analizar y si tiene responsables, sancionarlos”, consideró y expresó: “Es grave el grado de violencia física. Yo decía esto en el Congreso [donde fue el miércoles a presentar su informe de gestión]: llegamos a un nivel de confrontación que debería hacer reflexionar a todos los diferentes actores”.

“El kirchnerismo dejó a una Argentina postrada, deudora, con un aparato productivo roto; tienen que hacerse cargo de lo que hicieron y, tal vez, bajar el nivel de violencia que ejercen contra el oficialismo. Hay que hacer mea culpa y ponerse a pensar en cómo arreglar las cosas", apuntó y negó un intento de asesinar al jefe de Estado: “No diría que la intención haya sido la de asesinar al Presidente, que sería lo más grave. Esto fue un acto de violencia irresponsable que pudo haber terminado con eso por el tamaño de la piedra. Fue un imbécil que cree que esa es la forma de cuestionar al Gobierno".

El informe de gestión de Francos

Este miércoles, Francos presentó su informe de gestión en Diputados. En medio de chicanas, internas libertarias y cruces entre los propios espacios del oficialismo, el jefe de Gabinete sorteó las preguntas incómodas, evitó entrar en detalles, habló de “operación política” y no de Karina Milei.

El desafío central del jefe de Gabinete fue contener el impacto sobre la secretaria general de la Presidencia después de la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo.

El Jefe de gabinete Guillermo Francos en Diputados Fabián Marelli - LA NACION

El caso fue abordado por casi todo el arco opositor, que cuestionó las pocas declaraciones al respecto desde el oficialismo y demandó explicaciones sobre el contenido de los audios, sobre la forma en que Spagnuolo conoció a Milei y por qué el Gobierno, hasta ahora, no se presentó como denunciante si argumenta que se trata de una causa armada en temporada electoral.

Solo sobre el final de su informe de presentación, Francos sentenció: “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tiene lugar”.

Aseguró además que el Gobierno responderá “con transparencia y respetando la división de poderes”, pero no quiso meterse de lleno en el contenido de los mensajes y evitó nombrar a los principales implicados: Lule Menem y Karina Milei. “Seguramente hemos cometido errores en dos años de gestión”, reconoció en un fragmento de su exposición. “Hay que analizar los errores, por qué se producen, también en la Andis”, señaló.