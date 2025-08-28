Ritondo habló por primera vez de los audios de las coimas y dio un respaldo total al Gobierno

El jefe de Pro en la provincia de Buenos Aires, que también comanda la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo, habló por primera vez este jueves de los audios que salieron la semana pasada y que serían del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. Las grabaciones, tomadas de forma clandestina, deslizan supuestas coimas que pedirían a las farmacéuticas la secretaria general, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, principal ladero de la hermana presidencial, con la droguería Suizo Argentina como intermediaria.

Completamente alineado con el Gobierno, el diputado nacional respaldó la versión oficial y sobre todo los dichos de Javier Milei del miércoles -cuando aseguró que Spagnuolo miente y que lo llevará a la Justicia-, y también le adjudicó al clima electoral que aparezcan nuevos audios todos los días.

“Yo en eso tengo una posición clara, la misma del Presidente”, fue la frase inicial con la que Ritondo se refirió a este tema, entrevistado en A24, luego de días de silencio.

Promotor del pacto entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro para competir juntos en la Provincia, el dirigente siguió: “Desde el primer día actuó la Justicia. A diferencia del kirchnerismo, no hubo desde el Gobierno nadie que se sentara y dijera: ‘Acá la Justicia está operando′. Dejaron que el fiscal [Franco] Picardi y el juez [Sebastián] Casanello actuaran inmediatamente, nadie pidió ni atacó a la Justicia en su forma de proceder".

Mientras, Ritondo también destacó que los funcionarios nacionales comenzaron a “dar respuestas”, después de que se empezaran a escuchar voces oficiales tras largas jornadas de hermetismo en la Casa Rosada. Al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dique inicial de contención cuando estalló el escándalo, se sumaron después los primos Menem, “Lule” y el titular de Diputados, Martín, y en las últimas horas el propio Milei. Karina, de momento, permanece callada.

“Aparecieron Martín, Lule... Ayer hablaron el Presidente y el jefe de Gabinete, que vino al recinto; puso la fecha, vino y dio todas las respuestas que tenía que dar. ¿Te imaginás al kirchnerismo dando respuestas en el recinto? Se iban a Santa Cruz, se escondían“, contrastó el diputado nacional, uno de los principales detractores de la expresidenta Cristina Kirchner y quien múltiples veces le achacó a ese sector los actos de corrupción que cometieron sus dirigentes.

En tanto, Ritondo aseguró que no vio nunca a Spagnuolo y dijo no saber lo que ocurrió para que cuente eso, y para que después se difundan esos audios. “No sé [qué pasó], es un personaje que no conozco. Hay que dar respuestas, ir hasta lo último, ver si están editados, si son verdaderos, mentirosos. Lo tiene la Justicia, tiene que ir a fondo. Y el que sea responsable, que pague. Lo dijo el Presidente y es lo que sentimos todos. En algún momento tiene que correrse la política y ser la Justicia la que examine, porque la política termina contaminando, para bien y para mal. Que la Justicia examine todo, desde los audios hasta la realidad, auditando el lugar, sabiendo lo que pasa", insistió.

Sin embargo, admitió que esto puede desilusionar a los votantes y consideró que por eso el kirchnerismo “explota” la polémica. Entonces, fue ahí que dijo: “Esto está en el medio de un proceso electoral, no es extraño que todos los días te aparezca un audio. Falta que mañana diga [Spagnuolo en un audio] ‘viste cómo salió Boca ayer’ y, sí, [lo vendan como] ‘el último audio de Coso’...”.

Más allá de eso, volvió sobre que lo debe investigar el Poder Judicial. “Es lo que dijo el Presidente ayer: a la Justicia y que demuestre que todo lo que dijo es verdad, si los audios son verdad. Y que se demuestre si hubo un hecho de corrupción. Lo dijo el Presidente. Más que eso, de parte del Gobierno, no puede haber ninguna respuesta".

En su descargo, Ritondo evitó mencionar en todo momento a Karina Milei.