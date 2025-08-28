Agresión a Milei | La Justicia ordenó un análisis de las cámaras de seguridad para buscar a los responsables del ataque

El juez federal Luis Armella ordenó hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad que están en el trayecto que ayer recorrió la caravana que encabezó Javier Milei en Lomas de Zamora. Se trata de una de las primeras medidas de prueba para investigar el ataque a piedrazos contra el Presidente.

Por estos hechos hubo dos detenidos, uno de los cuales fue liberado horas más tarde, según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. Quien sigue detenido es Thiago Florentín, de 22 años.

El funcionario explicó que el hombre que liberaron fue el “que se atravesó y se paró delante de la camioneta”.

El ataque a la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

Alonso describió -en diálogo con el streaming Uno, tres, cinco- que las fuerzas bonaerenses formaron parte de un operativo conjunto que estuvo en cabeza de Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente.

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le endilgó el ataque al kirchnerismo, pero respaldó el accionar de la policía de la provincia. “Los felicitamos porque protegieron la institucionalidad del país, que es el Presidente”, dijo la ministra en diálogo con LN+.

Sostuvo que el principal responsable fue el indentende del municipio, Federico Otermín, y aseguró que concejales y funcionarios suyos estaban en la zona, aunque no precisó pruebas que los vincularan con el ataque.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los agresores se habrían hecho de las piedras que utilizaron como proyectiles de un volquete con escombros que se encontraba en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Laprida, en el centro de Lomas de Zamora.

Noticia en desarrollo