LA NACION

Agresión a Milei | La Justicia ordenó un análisis de las cámaras de seguridad para buscar a los responsables del ataque

Tras los incidentes, se abrió una causa en el juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga Luis Armella; fueron detenidas dos personas, pero una ya fue liberada

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La custodia presidencial actuando tras los incidentes
La custodia presidencial actuando tras los incidentesNatacha Pisarenko - AP

El juez federal Luis Armella ordenó hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad que están en el trayecto que ayer recorrió la caravana que encabezó Javier Milei en Lomas de Zamora. Se trata de una de las primeras medidas de prueba para investigar el ataque a piedrazos contra el Presidente.

Por estos hechos hubo dos detenidos, uno de los cuales fue liberado horas más tarde, según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. Quien sigue detenido es Thiago Florentín, de 22 años.

El funcionario explicó que el hombre que liberaron fue el “que se atravesó y se paró delante de la camioneta”.

El ataque a la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora
El ataque a la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de ZamoraJUAN MABROMATA - AFP

Alonso describió -en diálogo con el streaming Uno, tres, cinco- que las fuerzas bonaerenses formaron parte de un operativo conjunto que estuvo en cabeza de Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente.

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le endilgó el ataque al kirchnerismo, pero respaldó el accionar de la policía de la provincia. “Los felicitamos porque protegieron la institucionalidad del país, que es el Presidente”, dijo la ministra en diálogo con LN+.

Sostuvo que el principal responsable fue el indentende del municipio, Federico Otermín, y aseguró que concejales y funcionarios suyos estaban en la zona, aunque no precisó pruebas que los vincularan con el ataque.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora.
La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora.Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los agresores se habrían hecho de las piedras que utilizaron como proyectiles de un volquete con escombros que se encontraba en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Laprida, en el centro de Lomas de Zamora.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en las elecciones de octubre
    1

    El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre

  2. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    2

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

  3. El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei: sospechan que fueron eliminados
    3

    Presuntas coimas | El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei y sospechan que fueron eliminados

  4. Se accidentó la diputada libertaria Rocío Bonacci cuando viajaba al Congreso en un auto oficial junto a su padre
    4

    Se accidentó la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci cuando viajaba al Congreso

Cargando banners ...