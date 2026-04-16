Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

Durante su último año “en el llano”, el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo periodista Marcelo Grandio, que luego trabó contratos con el Estado.

Los trasferencias, registradas en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, suman un total de alrededor de 1 millón 600 mil pesos y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. Se interrumpieron cuando Adorni se convirtió en funcionario libertario, en diciembre de aquel año, con el cambio de Gobierno.

El último de aquellos pagos fue por poco más de 600.000 pesos, según precisó una fuente judicial que conoce el expediente. Fue el más importante de todos.

Las transferencias refuerzan la relación entre ambos periodistas y, más especialmente, el vínculo de Adorni con la productora de Grandio, que celebró con la TV estatal al menos tres contratos durante el gobierno libertario.

La productora de Grandio, además, fue quien pagó parte de los vuelos privados en los que Adorni y su familia fueron por unos días a Punta del Este, en febrero de este año.

El piloto y broker Agustín Issin confirmó en los tribunales de Comodoro Py que Grandio pagó los pasajes Gentileza

Esta información fue ratificada en sede judicial por quien vendió aquellos pasajes privados, el broker Agustín Issin. El hombre -que es también piloto- precisó que el vuelo de ida lo pagó Grandio y fue facturado a su productora, y que el de vuelta fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue revendido a Grandio por 3000 dólares.

La causa se inició cuando se conoció que Adorni viajó a Nueva York en un viaje oficial junto a su mujer, Betina Angeletti, y comenzaron a surgir dudas sobre cómo se había financiado ese traslado.

Es una causa distinta, aunque conexa, a la que lleva el fiscal Gerardo Pollicita, donde el funcionario libertario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se conociera que durante su tiempo como funcionario compró al menos dos inmuebles sin desprenderse del que ya tenía.