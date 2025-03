Marcela Pagano acusó a Martín Menem de avasallar las instituciones tras el cruce en plena sesión

Marcela Pagano, diputada nacional, sostuvo que no está dispuesta a “ser cómplice de que se avasallen las instituciones”. La funcionaria se refirió a la discusión que protagonizó durante la sesión de ayer con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y denunció que recibió presiones para desconocer un acta firmada por 17 legisladores.

La legisladora planteó que Menem intenta condicionar el trabajo de la comisión que ella preside y detalló que desde hace un año le pide a Menem que acepte su renuncia, solicitud que hasta el momento no fue aceptada. “Martín Menem no quiere que yo presida la Comisión de Juicio Político por algo pura y exclusivamente personal de él. Tampoco me aceptó la renuncia, que hace un año que se la vengo pidiendo”, sostuvo Pagano. Durante la entrevista, la diputada relató que Menem le exigió desconocer un acta firmada, como explicó en la sesión, por Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó. “No lo voy a hacer, eso va en contra de las normas. ¿No nos votaron para no hacer ese tipo de cosas?”, expresó en diálogo con TN.

Pagano también remarcó que sus diferencias con Menem no implican un distanciamiento del proyecto político que encabeza el presidente Milei y aseguró que su único jefe político es el primer mandatario. “Teniendo un presidente tan honesto, yo me pregunto cómo Martín Menem obstaculiza el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados y no deja que avance el normal funcionamiento de una comisión”, señaló.

Dejo en redes lo que ya van a buscar borrar de Diputados TV pic.twitter.com/pTKojPwwgB — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2025

Según indicó, la situación refleja un exceso en el uso de las facultades por parte del presidente de la Cámara. En ese sentido, indicó que Menem también desestima la autoridad del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. “Martín Menem no se ubica en su rol”, afirmó.

La tensión entre Marcela Pagano y Martín Menem, que venía gestándose dentro de La Libertad Avanza, quedó expuesta en la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando la legisladora libertaria utilizó un megáfono para increpar al presidente del cuerpo en pleno recinto. El conflicto tiene su origen en el manejo de la Comisión de Juicio Político, que Pagano preside y donde asegura que Menem busca imponer decisiones por fuera del reglamento.

La disputa entre Marcela Pagano y Martín Menem se enmarca en una interna que se arrastra desde la conformación de la Comisión de Juicio Político, un espacio clave dentro de la Cámara de Diputados por su sensibilidad institucional. Desde su inicio, la comisión fue motivo de escándalo: aunque Pagano fue elegida presidenta por sus pares, la conducción de la Cámara, en línea con la Casa Rosada y Karina Milei, desconoció esa designación y consideró acéfala a la comisión. Esa decisión provocó la expulsión de Oscar Zago como jefe de bloque de La Libertad Avanza, por apoyar a Pagano y oponerse al mandato de la secretaría general de la Presidencia. Pagano, en cambio, se mantuvo dentro del bloque oficialista, aunque con fuertes fricciones internas que ahora vuelven a salir a la luz. En ese marco, en la última sesión, acusó a Menem de haberla presionado durante un año para desconocer un acta de constitución de la comisión.

La diputada sostuvo que Menem se excede en el uso de sus facultades como presidente de la Cámara y advirtió que no tiene atribuciones para desintegrar comisiones aprobadas por el pleno. En ese sentido, le exigió que, si considera inválida la comisión, someta la cuestión a votación en el recinto y se exponga a que los propios diputados revisen sus atribuciones. “El pleno también tiene la posibilidad de revocarle esas facultades que se atribuye”, lanzó Pagano, en un discurso que marcó el quiebre dentro de la bancada oficialista.

LA NACION