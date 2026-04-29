Manuel Adorni expone en el Congreso: todo lo que hay saber

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles en el Congreso para brindar su informe de gestión en un contexto político marcado por la investigación judicial sobre su patrimonio y la presión de la oposición. La exposición será seguida de cerca por distintos sectores, en una jornada que se anticipa extensa.

El funcionario hablará ante la Cámara de Diputados desde las 10.30 con un discurso que, según anticiparon en la Casa Rosada, estará enfocado en los resultados económicos del Gobierno, la estabilidad macro y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Adorni expondrá desde las 10.30 en la Cámara baja Hernan Zenteno

Cuándo y cómo será la exposición

La presentación de Adorni se dará en una sesión especial que podría extenderse al menos seis horas. Tras su discurso inicial, el jefe de Gabinete deberá responder preguntas de los legisladores, organizadas en tres tandas.

Desde el entorno del funcionario evitaron confirmar si responderá consultas vinculadas a su situación judicial o si se limitará a cuestiones de gestión. Entre los temas que podrían aparecer figuran las investigaciones por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Dónde ver la transmisión en vivo

El contexto político y judicial

La exposición se produce a 50 días de las primeras revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni, que derivaron en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. También será su primera aparición institucional de peso tras más de un mes sin conferencias de prensa.

El oficialismo buscará mostrar respaldo político pleno. Está previsto que el presidente Milei asista al Congreso junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del Gabinete, en una señal de apoyo a la figura del jefe de Gabinete.

El 25 de marzo brindó su última conferencia de prensa en Casa Rosada (Fuente: captura de pantalla)

La preparación del informe

Adorni trabajó durante semanas en la elaboración de su discurso y en las respuestas a las cerca de 4800 preguntas enviadas por los diputados, aunque en el Gobierno aseguran que muchas están repetidas.

El armado del informe se realizó junto a su equipo más cercano, con foco en ordenar los principales ejes de gestión y anticipar posibles cuestionamientos en el recinto. Incluso, el funcionario realizó el lunes por la mañana un ensayo previo en el Congreso.