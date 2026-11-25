SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia) presentó una impugnación formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la designación de la senadora neuquina Nadia Márquez (La Libertad Avanza) como integrante titular del Consejo de la Magistratura.

La nominación de Márquez había sido oficializada por decreto de la Presidencia del Senado el jueves pasado para representar a la Cámara alta en el organismo judicial durante el período 2026-2030.

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En su escrito de 9 páginas, Pagano solicitó que se difiera la autorización del juramento contemplado en el artículo 2º de la Ley 24.937 hasta tanto el máximo tribunal reúna los antecedentes judiciales de la senadora, le otorgue traslado para su descargo y remita las actuaciones al Senado a fin de que la Cámara alta ratifique o rectifique su nombramiento con los datos a la vista.

La presentación de Pagano cuestiona que el procedimiento de designación en la Cámara alta se circunscribió a la negociación de bancas entre los bloques parlamentarios, omitiendo un examen previo de la idoneidad y los antecedentes judiciales de las personas propuestas.

Marcela Pagano Valeria Rotman

El pilar central de la impugnación se fundamenta en el fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que, el 29 de octubre de este año, dispuso la destitución del juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por omitir declarar una probation antigua antes de su nombramiento.

Al respecto, Pagano argumentó que los antecedentes pretéritos son indispensables para evaluar la idoneidad moral y ética, sosteniendo que las exigencias aplicables a quienes aspiran a ser jueces deben ser requeridas del mismo modo a quienes integrarán el órgano encargado de seleccionarlos, juzgarlos y acusarlos.

Asimismo, la diputada remarcó que el antecedente guarda relación con las competencias del Consejo, ya que el organismo evalúa antecedentes académicos y el caso en cuestión estuvo vinculado con la entrega de títulos sin reconocimiento oficial. No obstante, el escrito aclara explícitamente que Márquez no fue condenada y que conserva su estado de inocencia.

El antecedente judicial se remonta al expediente 6982/13 de la justicia penal de Neuquén, iniciado por presunta “estafa y otras defraudaciones” a raíz del cobro de cuotas entre 1999 y 2004 en carreras como Periodismo. Las actuaciones investigaron a instituciones como el Instituto Cristiano Internacional y entidades presentadas como “Universidad Cristiana Logos” y “Universidad Regency” —asociadas al colegio AMEN de la familia Márquez—, las cuales dictaban cursos y otorgaban títulos sin validez ni aval oficial.

En ese expediente, Márquez figuró imputada junto a otras cuatro personas. En 2013, la legisladora se acogió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation), fijándose como regla de conducta la entrega de cinco litros de leche mensuales a un centro dedicado al tratamiento de adicciones. Tras cumplir con las pautas impuestas, la justicia neuquina dictó su sobreseimiento definitivo en 2016.

Al ser consultada sobre el planteo formulado ante el máximo tribunal, la senadora Márquez desestimó la presentación y la definió como “una payasada travestida de asunto jurídico” impulsada con intencionalidad política.

La diputada nacional Nadia Márquez, junto a Karina Milei y Martín Menem, en Neuquén Twitter

La legisladora libertaria —amadrinada por Karina Milei y presidenta de la filial partidaria en la provincia de Neuquén, donde se posiciona como la principal figura del espacio libertario— enfatizó que la causa penal se cerró hace más de una década con una sentencia de sobreseimiento que, afirmó, confirmó su inocencia. “¿Cómo me puede preocupar una sentencia que declaró mi inocencia? Es una cosa que está resuelta hace más de diez años. La Corte Suprema no va a darle trascendencia a ello”, aseveró Márquez.

Por último, la senadora desvinculó los hechos del colegio de su familia, explicando que la situación se dio en el ámbito de una iglesia donde prestaron un salón, y atribuyó la impugnación a su perfil público: “Lo atribuyo a mi exposición política. Cuando crecés, te tiran piedras; es normal en la política. Pero yo estoy tranquila y tengo paz”.