El nuevo Consejo de la Magistratura debía quedar integrado hoy, día en el que vencieron los mandatos de los viejos consejeros, pero su integración definitiva quedó sumida en una pelea política en el Congreso, con diferencias entre diputados oficialistas y aliados; con enfrentamientos en el Senado y con diferencias entre los académicos que se resolverán en los tribunales.

Las dificultades, no obstante, no interfieren en la administración del Poder Judicial, sino en el reparto de poder y afectan la convocatoria a un primer plenario, lo que no sucederá en breve.

El consejero de la Magistratura Álvaro Gonzalez Ricardo Pristupluk

Jueces, abogados, el Poder Ejecutivo y un académico ya tienen representantes. Faltan definir los nombres de seis consejeros, entre ellos, cinco legisladores y un académico. La pelea por esas bancas se convirtió en una pulseada entre el Gobierno, el peronismo y los gobernadores.

Ocho de los nuevos consejeros ya prestaron juramento ante el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura Nicolás Suárez

Hoy, juraron el consejero en representación del Poder Ejecutivo, Santiago Viola, viceministro de Justicia, y el representante de los académicos Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora. Asumieron sus cargos en el Palacio de Justicia, ante Rosatti y los otros dos jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorezentti

El 5 de noviembre juraron los jueces Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez y Paula Castro. El 12 juraron el juez Juan Manuel Culotta y los cuatro abogados: Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene.

En los tribunales se dirime quién será el segundo académico. Hay una audiencia en el juzgado de María Servini el miércoles próximo. Se discute el mecanismo de votación, por diferencias entre la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional.

El viceministro de Justicia, Santiago Viola, juró como consejero de la Magistratura consejo de la magistratura

La foto que surge es la de un Consejo politizado con consejeros que llegan con un padrinazgo político: los Menem, Sergio Massa, el operador judicial radical Daniel Angelici, el peronista Juan Manuel Olmos, Cristian Ritondo y, ahora también, los gobernadores.

Ayer, en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora y al santafecino Maximiliano Pullaro entraron al recinto, se quedaron de pie y no se sentaron. Tras la media hora reglamentaria el presidente de la Cámara levantó la sesión.

Los gobernadores reclamaban la tercera banca de la Cámara en el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas, el bloque de los mandatarios provinciales, pedía ese lugar para el cordobés Juan Brügge.

El académico Diego Molea juró como consejero de la Magistratura consejo de la magistratura

Con 18 integrantes es el tercer bloque de la Cámara. Pro, con 12, negocia con el oficialismo para quedarse con la banca y llevar a Florencia De Sensi, una diputada que responde a Cristian Ritondo. En paralelo, Álvaro González, del larretismo, busca renovar su mandato en el Consejo, pero si prospera la otra jugada, quedaría afuera.

El resto ya está acordado. La Libertad Avanza tendrá dos consejeros (además de Viola): Gonzalo Roca, que ya integra el Consejo, y Giselle Castelnuovo. Ambos se referencian en los Menem. El santafesino Nicolás Mayoraz había sonado como candidato, pero quedaría afuera. Aun no es oficial.

Unión por la Patria baja de dos consejeros a uno. Cristina Kirchner bendijo la designación del diputado Guillermo Michel, un peronista federal cercano a Sergio Massa. Se van Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, dos alfiles del kirchnerismo. Eso ya está oficializado.

Ya fueron enviadas al Consejo las notas de Diputados con los nombres por la Libertad Avanza de Roca y Castelnuovo y por Unión por la Patria, con el nombre de Michel.

El nombre del representante de la segunda minoría, que es el que está en disputa entre Provincias Unidas y el PRO, no fue enviado aún.

La pelea en el Senado

En la Cámara alta la discusión por las cuatro bancas es más profunda. La ley reparte dos para el bloque más numeroso y una para cada uno de los dos que le siguen. Pero hoy se discute quien es la primera minoría.

A fines de octubre, el riojano Fernando Rejal volvió al bloque Justicialista que conduce José Mayans. Con él, el peronismo llegó a 22 senadores, uno más que La Libertad Avanza. El oficialismo sostiene que debe tomarse la composición del 1° de marzo y que el pase de Rejal fue una maniobra para quedarse con dos lugares.

En 2022, el kirchnerismo dividió su bloque para quedarse con tres de las cuatro bancas, y la Corte Suprema anuló la jugada y ordenó que asumiera Luis Juez. Ahora, Pro perdería ese lugar.

Patricia Bullrich y Mayans acordaron que decida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que firma el decreto de designación. La definición todavía no llegó, y en ambos bandos admiten que la disputa puede terminar en la Justicia.

Los nombres, en cambio, están claros. Cristina Kirchner eligió a Wado de Pedro; si el peronismo consigue el segundo lugar, iría la riojana Florencia López. La Libertad Avanza propone a Nadia Márquez y Belén Montes de Oca. El radicalismo todavía define entre la continuidad de Eduardo Vischi y Maximiliano Abad.

La politización alcanzó a los estamentos técnicos. Entre los abogados, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, ganó dos bancas. Biglieri se referencia con Angelici.

Claudia Sarmiento viene del espacio de Jimena de la Torre y llega con el respaldo del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.

Las otras dos bancas fueron para el peronismo, que sumó más del 58% de los votos. Demarchi Arballo llegó con la lista que impulsaron Juan Manuel Olmos y La Cámpora. Levene tuvo el apoyo de Molea, de Massa, del senador radical Abad y de Llaryora. La lista libertaria de Luis Palomino se quedó afuera.

En la elección de jueces, cada una de las cuatro listas obtuvo una banca. La Bordó, la agrupación más tradicional de la Asociación de Magistrados, ganó con 203 votos pero perdió un lugar y solo colocó a Gallo Tagle. Culotta entró por Compromiso Judicial. La Celeste, que fue dividida, sumó dos consejeras: Vázquez, vinculada al kirchnerismo, y Castro, respaldada por el consejero juez saliente Alberto Lugones.

Por el ámbito académico está Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo; la segunda banca está judicializada.

El Poder Ejecutivo sigue representado por Viola y Rosatti continúa al frente del cuerpo por ser el presidente de la Corte.

Con 20 miembros, el quórum es de 12. Aprobar una terna o acusar a un juez requiere dos tercios de los consejeros presentes: con el pleno completo, son 14 votos, de modo que siete consejeros alcanzan para bloquear. Ningún sector llega a esa cifra.

“Va a ser un Consejo más fracturado, más atomizado, que va a negociar caso por caso”, anticipó un consejero. Con ternas pendientes y concursos en marcha, cada designación de jueces pasará a depender de esa negociación.