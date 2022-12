Marcelo D’Alessandro: “¿Por qué debería renunciar? ¿Qué hice mal yo?”

escuchar

En medio de la tormenta política que atraviesa a la Ciudad de Buenos Aires por una nueva filtración de sus supuestos chats con empresarios y Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, asegura que no piensa renunciar a su cargo. El funcionario argumenta que los presuntos intercambios son “falsos” y que es “víctima” de una maniobra de espionaje ilegal.

D’Alessandro quedó en la mira a raíz de las filtraciones de sus conversaciones y la denuncia por el polémico viaje de funcionarios judiciales y directivos de Clarín a la estancia Lago Escondido, un caso que inquieta al entorno de Larreta, uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio.

El funcionario dice que el jefe porteño, con quien habló tres veces durante las últimas horas, lo respaldó y no le pidió que dé un paso al costado. “¿Por qué debería renunciar? ¿Qué hice mal yo?”, enfatiza D’Alessandro en una entrevista telefónica con LA NACION.

-¿Por qué viajó a Lago Escondido?

-¿Qué tiene que ver con esto de los chats? No tiene nada que ver.

-Sí, el viaje tiene que ver. De hecho, es el contenido de la primera filtración.

-No. Son cosas diferentes. En esto hay una causa y se está investigando. Y hay seis personas más. No tengo ningún problema de hablar con vos una vez que la causa esté investigada y se exprese en consecuencia. No voy a salir a individualmente con ese tema.

Lo que sí te puedo decir es que hay órdenes y listados de nombres en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para advertir quiénes viajan y adónde. Así empieza todo.

-¿Quién organizó y pagó ese viaje?

-No, lo pagamos cada uno y eso está presentado en el expediente. Eso…

-¿Lo pagaron ustedes o invitó Clarín y Joe Lewis?

-Lo pagamos cada uno de nosotros. Presentaron las facturas. Y la AFIP ya determinó que las facturas eran reales y estaban bien.

-¿Larreta sabía que iba a Lago Escondido?

-[risas] [Insiste en que no quiere hablar porque hay una causa]

-¿Es habitual que tengan reuniones o viajes con jueces y fiscales?

-Soy ministro de Justicia. Conozco a jueces y fiscales hace veinte años. Conozco jueces de otras provincias y fiscales de otros países. Hemos trabajado en investigaciones. Es mi rol. Nos hemos encontrado mil veces en comidas, cursos y congresos. ¿Tenemos viajes? Sí, por supuesto. De ahí en más a pensar que uno va a diagramar un viaje para conspirar…Irme 1700 kilómetros me parece una estupidez supina…

-¿Usted dice que todo el contenido de los chats es falso o hay partes que están tergiversadas?

-Es falso. ¿Qué licitación puede haber si tengo un convenio interadministrativo, encima con la Nación, que es Fabricaciones Militares, con el que me entregaron los chalecos a fines de septiembre? No tengo convenio ni contrato con Dakota ni la otra empresa de grúas y acarreo. Soy el funcionario corrupto más vivo del mundo… le saco plata a tipos que no tienen prestaciones conmigo.

-¿Existió la conversación con Silvio Robles? ¿Usted habló con él?

-No, no… Ese supuesto chat que pusieron ahí…Si le preguntas a periodistas de judiciales eso que está ahí es lo mismo que les llegó a ellos. Me lo dijeron colegas tuyos. Es la explicación, como hacen Ministerios con partes de prensa, que giran explicando, en este caso, el fallo. Lo que ocurre acá que lo pusieron en un supuesto chat en el que él [por Robles] me ordena qué tengo hacer. No tengo nada que ver con el Consejo de la Magistratura, ni tengo injerencia. Respecto de la coparticipación, trabajé en las presentaciones y participé en las audiencias. Pero, ¿qué tengo que ver con el Consejo de la Magistratura?

-¿Cuál es el circuito? ¿Cómo se enteran ustedes en qué sentido va a fallar la Corte?

-Te enterás porque notifican a la Procuración, que es el representante del Gobierno de la Ciudad.

-Y antes de que salga el fallo, ¿hay intermediaros que anticipan el contenido de la sentencia?

-No. ¿Cómo me voy a enterar antes de que salga? Te enterás cuando se publica y se sube al sistema. Es la Corte, por más que quieran ridiculizarla y operarla. El problema es que, de entrada, el kirchnerismo buscó operar diciendo que la Corte iba a fallar a favor de la Ciudad. Hacen eso porque en esa Corte hay dos personas que fueron convencionales constituyentes del 1994. Lo que ellos pueden escribir toda su vida es en favor del federalismo y de la autonomía de la Ciudad, que surge de la Constitución de 1994. La biblioteca de su vida te dice cómo piensa en materia de derecho esa persona.

Después si va a ser 1,4%, 3,8% o 3,7%, es otra discusión, que tiene que ver con el aporte de la prueba que les dan las partes. Como sabían que hacían un abuso discrecional por parte del poder del Estado, se atajaban diciendo que la Corte iba a fallar a favor de la Ciudad.

-¿Robles es el intermediario entre Rosatti y la Ciudad? ¿Es el interlocutor con la Corte?

-No, olvídate, ni loco. ¿Cómo va a ser el intermediario? ¿Vos te pensás que Robles no habla con Wado [Eduardo De Pedro] o Gerónimo [Ustarroz, representante del PEN en el Consejo de la Magistratura]? ¿Y entonces qué es? ¿Un intermediario con el gobierno nacional? Es un empleado de la Corte, que tiene su función y punto. Intermediario de la Ciudad, nada.

-¿Cuál es su relación con Robles? ¿Tiene un vínculo de amistad?

-No, no sé ni cuándo cumple años. Pero, por supuesto, lo conozco. Participamos de las audiencias de la Corte. Es otra cosa. Yo no nací siendo ministro de Justicia y Seguridad. Si sos ministro, no terminás la relación con las personas. Si tengo una relación con vos y mañana soy presidente de la Nación, ¿porque hablo con vos tiene que haber algo oscuro o espurio detrás?

-¿Tenía contacto o chateaba con el juez Federico Villena?

-¿En dónde aparece Villena?

-En los chats que fueron filtrados.

-No, no aparece Villena. Eso es lo que te dijeron a vos. Si te fijas, ahí aparece un tal “Fede”. ¿Por qué Villena?

-¿No era Villena?

-No, digo: ¿por qué es Villena? Lo están dando por hecho. ¿Quién te dijo que es Villena?

-¿Habló con el fiscal Juan Ignacio Bidone?

-Eso es otra cosa. Hay un montón de “delete account”, después aparece Bidone, y o casualidad, Marcelo D’alessio, que no conocí en mi vida. Y Bidone la única relación que tuvimos cuando la causa del triple crimen terminó en la fiscalía de allá, pasó al fuero federal y parte de la fuerza que investigó eso fue una brigada de la Policía de la Ciudad. Pero todo lo que hablan ahí tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las fuerzas federales. Es más, en un momento habla de las licitaciones de las aulas del instituto de la Policía Federal. Yo nunca manejé el ministerio de Seguridad de la Nación. Por ende, poco puedo tener que ver con las licitaciones en la Nación. ¿No será que estaría con D’Alessio o alguien del Ministerio de Seguridad de la Nación? Lo bueno es que las investigaciones lo van a dar. Y van a marcar varias cosas. Por ejemplo, que peinaron las redes sociales de mi familia, entre esas, la de una menor de 15 años: mi hija.

-¿A quién atribuye esas maniobras? ¿Funcionarios del Gobierno o de inteligencia?

-Eso que lo investigue la Justicia. Lo que digo es que tienen peinado el Instagram de mi hija, tienen carpetas con fotos. Eso me parece gravísimo. Si se quieren meter conmigo, no tengo problema. Sé que van a seguir saliendo chats, porque les gusta inventar las cosas. Cada vez que tengan algo que les juegue en contra, van a jugar así, con mentiras y falsedades. No les voy a perdonar que se metan con mi familia.

Además, hay una entrevista en la que [Rodolfo, diputado del Frente de Todos] Tailhade dice que tenía chats escandalosos del ministro de Seguridad y que aún no se habían publicado. Si sos diputado y obtuviste de forma ilegal chats que son operaciones de inteligencia, mínimamente, lo debe denunciar. Recién me contesta por tuit que los obtuvo de una cuenta pública. ¿Cómo? Si dijo que aún no estaban publicados. Están las grabaciones.

Todos sabemos que Tahilade es servicio, que se maneja de esta manera. Por eso, están en la bicameral de inteligencia y están encargado de hacer estos chanchullos. Pero un día se les va a terminar. Durará un año, dos o tres, pero la Justicia les va a llegar.

-¿Dice que van a seguir apareciendo chats?

-No, lo que digo es que es la metodología de ellos. ¿Qué los puede parar? No tengo una licitación de chalecos y se la encajan a [Silvia, exvice de la AFI] Majdalani. ¿Están jodiendo?

-¿A qué vincula la supuesta operación? ¿Al fallo de la Corte o a un intento para desgastar a Larreta?

-Estuve seis años a cargo de los jueces administrativos de faltas, que resuelven multas de tránsito y clausuras. La agarré ganando 50 millones al año cuando asume Mauricio [Macri]. Después de seis años la entregué con casi 100 mil millones de recaudación. Jamás tuve una denuncia penal. Tuve dos años de diputado nacional. Nunca tuve una denuncia. Estoy hace siete años acá y no tuve ninguna denuncia. ¿O casualidad ahora, de repente, me volví loco y soy el jefe de la mafia?

-¿Esto lo puede desgastar a Larreta?

-Es al revés. La pregunta es: mañana podrían salir chats de Larreta, de Santilli o de Alberto Fernández y cualquiera dice cualquier barbaridad. ¿A dónde nos quieren llevar?

-Las conversaciones tienen audios. ¿Usted lo reconoce?

-Tengo audios de 2015, antes de que asumiera. Aparecieron en una conversación con un amigo o conocido. Vos reconocés la voz, pero la pregunta es: ¿se puede editar? ¿Puede pasar que estés preguntando de una causa y aparezca en otra? Si te digo que no tengo ninguna licitación ni contrato con una persona que dice que me da sesenta verdes y que reintegra el total después, ‘te doy cincuenta pesos en dos sobres que se ve toda la plata’. Y yo le respondo: “Dale”. ¿No te suena raro?

-En los chats de Lago Escondido hay una respuesta suya a la propuesta del juez Julián Ercolini sobre qué decir respecto del pago del viaje y denunciar que eran víctimas de espionaje. ¿Eso fue insertado, sacado de otra conversación?

-No. Hay un audio que digo de la fecha antedatada. No sé si te referís a eso.

-En el audio usted dice: “Sí, yo estoy de acuerdo y haría mucho hincapié en el tema del espionaje, inclusive diría lo que yo creo que es verdad: los tipos de la PSA de Bariloche no sé cuánto conocimiento tienen de nosotros con lo cual hay una clara orden de seguir por lo menos a ciertas personas…”

-Nos espiaron. Había listados…

-¿Ese audio es suyo y era parte de esa conversación con jueces y fiscales?

-No, no. Hay audios que son míos, pero no en ese grupo. Hay listados donde la PSA tiene órdenes de avisar cuando viajan. Pero son tan brutos que en el listado ponen personas que no viajaron. Eso se va a saber en la causa…Cuando hablo del tema antedatado, que todo el mundo también lo quiere golpear a [Julián] Ercolini, por si es trucho o no, vos viajaste y sabes cómo se manejan las empresas de turismo. Muchas veces viajas, pagás y la factura te llega después o te la emiten más tarde. ¿Cuál es la única restricción de la AFIP? Que sea dentro del mismo mes calendario de ejecución fiscal. Si yo viajo el 15 de mayo, la factura me llega el 20 de mayo por mail o lo que sea, no hay ningún problema. Y encima te puedo demostrar que el 99% trabaja así. Si viajo el 20 de mayo y te llega el 20 de diciembre, ya estamos en otra cosa.

-¿Es la primera vez que hacían este tipo de viaje?

-Estás obsesionado con el tema. No voy a dar más detalles porque hay una investigación. Te puedo decir que el abogado que hizo la denuncia trabaja en el estudio de [Oscar] Parrilli.

-¿Larreta espera que usted renuncie o lo apoya?

-¿Por qué debería renunciar? El día que asumí acá le dejé a Horacio la renuncia firmada. Segundo, no estoy atornillado a un cargo. No vengo a vivir de la política. ¿Por qué debería renunciar? ¿Qué hice mal yo? ¿Un viaje? ¿Ser víctima de espionaje? Hay gente condenada y sigue ejerciendo sus funciones. Yo lo único que hice es un viaje, que no es delito. Pero, no obstante, me someto a la Justicia en una denuncia que hizo el abogado del estudio de Parrilli, a quien Cristina le ordenó en un audio inventar denuncias.

-¿No fue un error aceptar ese viaje?

-¿Por qué es un error?

-Porque iban jueces, fiscales y directivos de Clarín.

-¿Y qué tengo que ver con eso? No tengo ningún vínculo con el Grupo Clarín.

-¿Y con la Justicia?

-Con la Justicia no tengo ninguna causa personal con los jueces que viajaron. A algunos los conozco hace veinticinco años y a otros jamás los había visto en mi vida. Si hacen entrecruzamiento de llamadas con mi teléfono, no salen.

-¿Larreta tiene su renuncia a disposición?

-No, no tergiverses las cosas. Aquellos funcionarios que se toman esto de verdad tienen la renuncia a disposición del jefe que los nombra. No fui elegido por el pueblo, sino por Horacio.

-¿Se siente respaldado por Larreta?

-Absolutamente. Hablé hace diez minutos y ayer todo el día. Hoy hablamos tres veces.