"¿No habrá un conflicto entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández?", se preguntó el periodista.

"El gobierno le hizo la Doble Nelson a los productores con las retenciones" y "está fulminando al campo", pero "con otros modales", dijo esta mañana el periodista Marcelo Longobardi durante su comentario político por radio Mitre.

"El Gobierno anunció que ya no hay nada que negociar. El Presidente dijo que ellos -el campo-, quieren ganar siempre. Lo que pasa es que acá aparentemente no es querer ganar, es tratar de que no pierdan", remarcó el conductor de Cada mañana .

"El productor agropecuario está muy complicado con esta especie de Doble Nelson que el gobierno le aplica al campo con las retenciones y con el tipo de cambio. El panorama es doblemente complicado con una soja que vale la mitad de lo que valía en los años de Cristina Kirchner", cuestionó.

Mientras la entidades que agrupan a los productores advirtieron que el paro de cuatro días previsto para la semana que viene tendrá "un alto acatamiento porque el campo está enojado" , Longobardi remarcó que "es muy asombroso que la Argentina no tenga más repertorio".

"Yo trato de encontrarle a esta historia siempre una idea, ¿no habrá un conflicto entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Tenemos problemas con la justicia, problemas con el campo y ahora faltan los problemas con los periodistas. Más el cepo, más los controles de costo. Es todo lo mismo pero con otros modales", reseñó.

"Que la Argentina vuelva a tener un conflicto global con el campo por retenciones parece mentira. La política no tiene más argumentos, no hay ninguna idea significativa para que la Argentina pueda retomar un camino. Están fulminando al campo, que es uno de los pocos motores que tiene la Argentina", cerró Longobardi.