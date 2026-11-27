El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego (que llegó al poder en 2023 desde el sello Juntos por el Cambio), envió un proyecto a la Cámara de Diputados de la provincia para eliminar el Sistema de Participación Democrática (Sipad), un esquema de ley de lemas que se había aprobado durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Orrego envió a la Legislatura provincial un proyecto de nuevo Código Electoral Provincial, que deroga el anterior, en el que estaba incluida la ley de lemas provincial, que se utilizó en las elecciones de 2023, cuando el actual gobernador accedió al poder tras vencer a Rubén Uñac, hermano del exmandatario provincial.

Tras ganar las elecciones de 2023, Orrego había prometido derogar el sistema Sipad. “Voy a derogar la ley de lemas, lo voy a enviar a la Cámara de Diputados. Nos hemos metido en el lote de provincias como Formosa y Santa Cruz, donde hace 30 años gobiernan los mismos. Yo creo en la alternancia. Voy a llamar a un plebiscito o una enmienda para volver al sistema que teníamos antes: el gobernador no tiene que durar 12 años, tiene que durar cuatro años y, si la gente estima que lo ha hecho bien, cuatro más y que venga otro gobernador”, dijo Orrego a LA NACION y otros medios el 3 de julio de 2023, un día después del triunfo electoral ante el peronismo, que por la vigencia de los lemas sumaba los votos de las listas de Uñac y José Luis Gioja.

Orrego, el mes pasado, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli Presidencia

El Sipad se había aprobado en septiembre de 2022, durante el último gobierno provincial de Uñac. Habilitaba un sistema de tributación que hacía que los votos de distintos candidatos de un mismo espacio político se sumaran y terminaran contando para el que más sufragios había obtenido. En febrero de ese año, se habían derogado las elecciones primarias en la provincia.

La iniciativa de Orrego -un gobernador de buena sintonía con el presidente Javier Milei- incluye también la implementación de internas partidarias para elegir candidatos, con los gastos a cargo de cada agrupación, en un sistema bautizado “Elige” (Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa).

Otro de los puntos del nuevo código electoral que propone Orrego es el que establece la utilización de la boleta única de papel, sistema que se utilizaría por primera vez a nivel provincial.

El gobernador cuenta con el respaldo necesario en la Cámara de Diputados para aprobar su iniciativa, entre diputados propios y aliados de otras bancadas. El cuerpo está integrado por 36 miembros y el bloque más numeroso es el justicialista, con 12 legisladores.