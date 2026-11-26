Con la mira puesta en el próximo año electoral, el Gobierno busca cerrar el período de sesiones ordinarias con la aprobación de dos de sus principales iniciativas económicas. La Libertad Avanza (LLA) reunió el quorum en la Cámara de Diputados para debatir el presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Lo hizo en medio de renovados reclamos de los gobernadores por recursos para sus provincias y tras conocerse nuevos indicadores que dan cuenta del deterioro de la actividad económica.

El oficialismo llega al recinto con acuerdos sellados con Pro, la UCR y los legisladores que responden a los gobernadores de Tucumán, Catamarca y San Juan. La principal incógnita estará en la votación en particular del presupuesto, donde los bloques provinciales y la oposición dura buscarán introducir modificaciones al dictamen de mayoría.

Entre los reclamos pendientes figuran el financiamiento de obras viales, especialmente en Córdoba y Santa Fe, y la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que la Nación no destinó a infraestructura vial, así como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos. Según pudo saber LA NACION, el Poder Ejecutivo planteó que cada provincia negocie por separado con el Ministerio de Economía la distribución de esos fondos, que en conjunto superarían los $3 billones.

Ya hubo un primer guiño a los diputados misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua y que se negaron a dar quorum este mediodía. El oficialismo incorporó al temario del Senado un proyecto para reducir del 21% al 10,5% el IVA a la fécula de mandioca, impulsado por Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque Argentina Federal.

Las negociaciones se desarrollarán, así, en espejo entre ambas cámaras, que sesionan en simultáneo.

De conseguir la media sanción, el presupuesto deberá ser girado en revisión al Senado.

El proyecto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio oficial de $1847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI.

Se prevé una extensa sesión de al menos 13 horas en la que buena parte de la discusión girará en torno al rumbo de la economía. La actividad registró en septiembre una caída interanual del 1,2% y, pese a exhibir una recuperación mensual del 1,1% en la medición desestacionalizada, no logró revertir la contracción acumulada durante el tercer trimestre. Los datos alimentaron los diagnósticos de recesión técnica.

La reforma del Banco Central

El Gobierno buscará, además, convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que apunta a circunscribir el funcionamiento de la autoridad monetaria a la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo.

La iniciativa vuelve a Diputados con un cambio del Senado: la remoción de las autoridades del Banco Central requerirá 37 votos en la Cámara alta, en lugar de los dos tercios de ambas cámaras que pretendía el Gobierno. Se mantiene, en tanto, la mayoría simple del Senado para su designación.

Diputados solo deberá definir si acepta la modificación del Senado o insiste con el texto original, para lo cual necesita una mayoría de dos tercios que el oficialismo no reúne.

El temario de este jueves incluye también la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la adhesión al Protocolo de Montevideo, los acuerdos para la transferencia de la Justicia a la ciudad de Buenos Aires, la instauración de un día en honor al almirante Brown y el marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Gobierno dejó fuera del temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas, que impulsa el asesor presidencial Santiago Caputo y que generó rispideces dentro del Gobierno tras la última sesión fallida de Diputados. La Casa Rosada se comprometió a que sea “la primera y principal iniciativa a tratar” durante las sesiones extraordinarias de diciembre.