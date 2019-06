Marcelo Tinelli, en exclusiva: "Me cansó el tema de la política"

Marcelo Tinelli: "Me cansó el tema de la política" 02:58

Marcelo Tinelli dice estar "saturado" de la política, y cuenta que, si bien estaba enganchado, los manejos que hubo con el cierre de listas lo desgastaron. "Me cansó el tema de la política últimamente. Basta de políticos yendo de un lado para el otro", disparó, y confesó su deseo de ser presidente algún día.

Lo hizo en diálogo con el periodista Pablo Sirvén, quien lo entrevistó en los estudios de La Corte, donde tiene el epicentro la productora La Flia y desde donde se realiza ShowMatch. La entrevista completa se emitirá el lunes 1° de julio a las 23.30 en Hablemos de otra cosa , el programa de LN+ .

También dijo que pensó que Roberto Lavagna se iba a bajar y que Juan Manuel Urtubey iba a ser el vicepresidente de Macri. "Por eso digo, qué cansador es todo esto. Me saturó". Tinelli dijo tener "gran respeto y admiración" por el exministro de Economía, pero criticó: "Me parece que se equivocó en algo importante. Para ser dirigente político y construir tenés que tener empatía y relación con la gente, y ya cuando él plantea esta situación de que no va a ir a una interna y que el consenso pasa por él, ahí me mató. Creo que fue el mazazo que, para mí, se le dio a Alternativa Federal".

El astro de la televisión dijo que "respeta" la decisión de Mauricio Macri de elegir a Miguel Pichetto, pero que "le cuesta entender" la decisión del peronista de aceptar ser parte de esa fórmula. "Me cuesta entender que Pichetto termine en ese lugar", señaló.

Y agregó: "Yo había dicho algo y hoy pienso diferente, no sé si es bueno o malo. Yo había dicho que Macri y Cristina eran dos caras de la misma moneda y que sentía que tenían que cambiar. Los dos han hecho un cambio, pero no sé si es bueno".

