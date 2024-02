Escuchar

La trama de contrataciones de seguros con la empresa Nación Seguros y una serie de intermediarios que fue montada durante la administración de Alberto Fernández derivó en múltiples repercusiones. Mientras que la abogada Silvina Martínez presentó una denuncia penal contra el expresidente por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, el empresario Marcos Galperin se sumó también para dar su opinión y expresar su descontento por las acciones de la gestión pasada.

“Entiendo que Fabiola era la que se encargaba de los seguros en casa”, expresó el fundador de Mercado Libre en su cuenta de la red social X, donde se convirtió un usuario activo.

El irónico comentario de Galperin sobre la ex Primera Dama, Fabiola Yañez, aludió a la fiesta en Olivos durante el aislamiento por el Covid-19. En 2021, el Fernández responsabilizó a su pareja por el encuentro en la Quinta Presidencial, lo que desató un escándalo. “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, expresó en su momento, reconociendo que se había tratado de una celebración privada.

No es la primera vez que el fundador de Mercado Libre usa sus redes sociales para expresar su opinión y relfexiones. X se convirtió en la plataforma predilecta del empresario para expresar su descontento con los políticos o responder a las críticas que le hacen algunos usuarios.

La denuncia contra Alberto Fernández

La denuncia de la letrada Martínez -que también alcanzó al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano- cayó en el juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini. Lo que se denuncia tiene que ver con irregularidades observadas por el extitular de la Anses, el exfuncionario cordobés Osvaldo Giordano, quien pidió que fueran investigadas las razones de un contrato con Nación Seguros para asegurar los créditos a los jubilados cuando asumió su cargo.

A fines de 2021, Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas. Con un negocio de $20.000 millones anuales y $300 millones mensuales (según el texto que presentó Martínez en Comodoro Py al que pudo acceder LA NACION), aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y broker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado y que estaría vinculado a Sergio Massa; y otro broker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria del expresidente, María Cantero.

Este miércoles, Fernández habló por primera vez sobre la denuncia en su contra y se distanció del conflicto. “Dudo que ella [María Cantero] haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, aseguró a LA NACION, negando así haber realizado gestiones con funcionarios.

Además, el expresidente aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias. Entre otras cosas, explicó que el decreto 823 de 2021 que firmó -que dictaba la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros- tuvo la intención de terminar con la intermediación, ya que indicaba que la contratación debía hacerse de manera directa. De esta forma, terminaban con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, “dio lugar a muchos negocios”.

