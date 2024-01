escuchar

Luego de haberse convertido en una activa personalidad en las redes, el fundador del gigante del comercio electrónico Mercado Libre, Marcos Galperin, respondió hoy a las denuncias de una usuaria de X (antes Twitter), quien lo acusó de no pagar las horas extras de sus empleados. Ante el testimonio que lo mencionaba, y que incluía una recriminación por no entregar tampoco cajas navideñas, el empresario no tardó en responder desde su cuenta personal.

“Es fácil, mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55.000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas. Yo voy a ser el primero en aplaudirte”, lanzó Galperin.

“Hacerte la Robin Hood por X es un poquito fácil, ¿no?”, continuó.

Bajo el nombre de “Nita - Juana Cervio”, la usuaria de la red social siguió sus acusaciones contra el empresario. “Más fácil es pagar las horas extras y darle acceso a tus empleados a todos los beneficios de tus apps, y creo que una recruiter random de Twitter ni tendría que estar diciéndotelo, esta vez va de onda, la próxima vez te tengo que cobrar la consultoría, Marcos, abrazo!”, le contestó.

Tras el cruce, la declaración de Galperin fue celebrada por varias personas relacionadas al actual Gobierno. La canciller Diana Mondino y el legislador de la Ciudad, Ramiro Marra, compartieron la afirmación del empresario, y este último le sumó un mensaje: “Mañana me compro todo en $MELI. Quiero ser socio de este gran hombre”.

Inclusive Javier Milei replicó en su cuenta de X un comentario que comparaba a Galperin con el empresario Elon Musk (dueño de Tesla, Space X, entre otras), y que expresaba el deseo de una futura fórmula presidencial entre el libertario y el empresario para las elecciones de 2027.

Esta no es la primera interacción entre el Presidente y el exitoso empresario argentino. Luego de la asunción del 10 de diciembre, Galperin le deseó “mucha suerte” al mandatario en el ejercicio de sus funciones. “Ojalá su presidencia nos devuelva muchas décadas de capitalismo, democracia, libertad y crecimiento”, auguró.

Asimismo, en noviembre del año pasado, poco antes de confirmarse los resultados finales de la segunda vuelta electoral, Galperin subió una curiosa fotografía a su perfil. “Libres”, escribió el exdirector ejecutivo de Mercado Libre junto a imagen elocuente que muestra a unos pájaros volando y una cadena rota.

El empresario se había mostrado también muy crítico de la gestión saliente, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sobre todo en el plano económico.

La respuesta de la CGT

Este enfrentamiento también generó el interés de la CGT, que utilizó su cuenta oficial para destacar las normativas laborales vigentes que obligan a los empleadores a pagar las horas extras, citando el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El fragmento compartido por la central obrera sobre las “horas complementarias” expresa que “se deberá pagar un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual, si se tratare de días comunes, y del 100% en días sábado después de las 13 horas, domingo y feriados”.

