Marcos Juárez vota el domingo, con una competencia con menos participación nacional

CÓRDOBA.- La ciudad que fue el “kilómetro cero” de Juntos por el Cambio, Marcos Juárez, vota intendente este domingo. La Libertad Avanza (LLA) no presenta candidato. El exintendente Pedro Dellarosa (Marcos Juárez Puede) fue quien atrajo el apoyo de figuras nacionales como el senador Luis Juez y los mensajes de apoyo del expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En la elección competirán siete listas. Podría polarizar con Dellarosa la encabezada por Germán Font con Generación M (exfuncionario cordobés, alineado con el oficialismo provincial).

También están las de Gerardo Pasquali, con Marcos Juárez Despierta (frente de la UCR que abandonó el acuerdo con Dellarosa y el Partido Demócrata); la vecinalista Verónica Crescente (hace cuatro años apoyada por Schiaretti); Ana Elzaurdía (Una Nueva Oportunidad); Juan Carlos Escobar (Partido Libertario) y Jorge Bolcato (Encuentro Vecinal Córdoba).

Dellarossa, que en su momento fue elegido por la alianza que originó Juntos por el Cambio, también fue funcionario del gobernador Martín Llaryora. Estuvo a cargo del Ministerio de la Producción y también integró el directorio del Banco Córdoba. Se sumó al gabinete como parte del esquema del “cordobesismo” que impulsó el gobernador y regresó a su ciudad natal para candidatearse.

“Donde el PRO ha gobernado la gente vive mejor. Vos fuiste uno de los primeros. Ahí arrancó el cambio”, afirmó Macri en el mensaje grabado que le envió a Dellarosa. En setiembre de 2014, cuando el ahora fue electo en el cine-teatro de la Sociedad Italiana, estalló el “se siente, se siente, Mauricio presidente”. Ahora, desde LLA, Bullrich y Juez hicieron lo propio (el senador sentándose en el almuerzo de cierre de campaña.

Por su trayectoria y paso por diversos espacios, si Dellarossa gana el domingo todas las fuerzas se “sentirán” parte de su triunfo, desde el peronismo local a los libertarios, pasando por el macrismo. Los libertarios intentaron que el exintendente fuera con su sello, pero ante la negativa decidieron no presentar lista y plantear que tienen afinidad con la mayoría de los candidatos.

En el caso del oficialismo cordobés, hay que tener en cuenta que acompañan a Font el Vecinalismo Independiente y el Frente de Acción Solidaria, que son cercanos y juegan habitualmente con el gobierno provincial. Por su lado, Marcos Juárez Puede lo conforman Unite y la Unión Vecinal Federal, también vinculados al peronismo cordobés.

Dellarosa busca su tercer mandato; gobernó la ciudad en 2014 y en 2018; su padre, Henry Bautista, ocupó seis veces ese lugar.

En 2014 la elección municipal convirtió a Marcos Juárez en un punto de referencia para el armado político que luego desembocaría en Juntos para el Cambio a nivel nacional. Eso determinó que, en los comicios siguientes, siempre la ciudad concentrara la atención y desfilaran por allí referentes de los distintos partidos. Esa realidad no se repite ahora.

En la ciudad se vota con Boleta Única Papel (BUP) y hay nuevos centros de sufragio, con lo que se viene pidiendo a los electores controlar padrones. Están habilitadas para votar 24.803 personas; según los números del censo local, ocho de cada 10 vecinos están en condiciones de elegir.