Grabois celebró “el cambio de 180 grados” de Milei pero advirtió: “Que no vuelva a su pasada postura entreguista”

Luego de la cadena nacional que el presidente Javier Milei brindó este jueves, donde reafirmó la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas y anunció mayores sanciones para la empresas que realicen operaciones en el territorio, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois celebró el cambio de postura oficial pero llamó a “estar atentos” para que el mandatario “no vuelva a su pasada postura entreguista”.

“Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”, manifestó Grabois vía X.

En ese contexto, sostuvo que los kelpers, los habitantes ingleses en las Islas, son “efectivamente población implantada y no les asiste el derechero a la autodeterminación”.

El mensaje de Grabois Captura

Ese fue uno de los cambios de opinión que evidenció el Presidente durante su discurso. “Al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, afirmó el jueves último Milei, que dijo además que “cualquier argumento basado en referendos realizado en las Islas es inválido”.

Grabois destacó que se haya ganado “la batalla cultural” aunque llamó a no ser inocentes. “Como diría ”[Arturo] Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros", manifestó.

Y añadió: “Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money [dinero] entre su papi [Donald] Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”.

Juan Grabois Santiago Oroz

Durante el acto del 2 de Abril del año pasado, Milei se había expresado por la autodeterminación de los kelpers. “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, había expresado por entonces.

En la misma línea de GRabois se expresó el también diputado por Unión por la Patria y exanciller Santiago Cafiero.

El mensaje de Cafiero Captura

“El ejemplo más claro de lo que genera la diplomacia del fútbol. El admirador de Thatcher tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023. Las sanciones ya existían y la construcción de la Base la paró Milei”, afirmó Cafiero.

Acompañó el texto con la famosa imagen de los jugadores de la selección argentina festejando con la bandera de las Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.