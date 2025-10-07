María Eugenia Talerico se quebró al aire por el show de Milei en el Movistar Arena: “No está para que haga esto”

La candidata a diputada nacional María Eugenia Talerico se quebró al aire durante una entrevista en LN+ cuando le preguntaron su opinión sobre el show del presidente Javier Milei en el estadio Movistar Arena. La dirigente de Potencia, dijo estar “consternada” por lo que veía, calificó el acto como una “burla” para la sociedad argentina y sostuvo que se festeja un “milagro que todavía no ocurrió”.

“Me provoca mucha consternación”, dijo Talerico. “Le pide perdón a Sandro cuando le tendría que estar pidiendo perdón a la sociedad argentina, que no está pasando un buen momento. Hay un alto grado de incertidumbre”, analizó la candidata a diputada de 54 años sobre la presentación de Milei en donde, además de anunciar un nuevo libro, cantó y bailó en el escenario con una banda compuesta por diputados y dirigentes de La Libertad Avanza como Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch.

María Eugenia Talerico se quebró al hablar del show de Milei

“Acaban de bajar a un candidato porque recibió financiamiento narco. Hay que reimprimir un montón de boletas, poner dinero. No hay dinero para jubilados, para el Garrahan, y hacen semejante fiesta para presentar el milagro argentino, que todavía no lo vemos”, cuestionó la abogada penalista especializada en integridad financiera.

En ese sentido, recordó el triple crimen en Florencio Varela y apuntó contra la inseguridad en la vía pública y contra Milei por no expresarse sobre el asesinato y en cambio sí hablar de la guerra en Medio Oriente.

“El 7 de octubre está claro que sucedió un hecho terrible con Hamas y el terrorismo internacional, pero el problema es que a las familias argentinas les están matando a sus hijos todos los días y estamos hablando de Occidente y la guerra de Israel”, recriminó.

Milei cantó "Dame el fuego de tu amor"

Fue en ese momento en el que su voz se quebró y tuvo que contener las lágrimas para no llorar. “Estoy conmovida”, insistió Talerico. “Vengo de la provincia y me parece que no está para que haga esto”, lamentó.

“La dirigencia política es responsable de lo que viene... con una incertidumbre tremenda...”, dijo antes de recomponer la compostura: “Me parece una burla, no está para esta fiesta, para tirar esta cantidad de dinero para festejar un milagro que todavía no ocurrió”.

Durante el acto, que se llevó a cabo en el mencionado estadio del barrio de Villa Crespo (CABA), Milei se acercó hacia el escenario a través del público conformado por militantes y seguidores de La Libertad Avanza, pero donde, además, había también ministros y funcionarios del Gobierno como Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Luis Petri, Diego Santilli y Daniel Scioli.

El jefe de Estado cantó una serie de canciones de rock de artistas como La Renga, Gilda, Sandro y Charly García con sus propias reversiones de letras y entonó las estrofas del himno nacional. No obstante, dio una discurso junto a Manuel Adorni en el marco de la presentación de un nuevo libro en donde apuntó contra las “malditas operetas” del kirchnerismo, sostuvo que el país está “en el camino correcto” y alentó a sus seguidores para las elecciones legislativas de octubre.