María Eugenia Vidal aseguró que no buscó opacar a Larreta y abrió una incógnita sobre su candidatura

María Eugenia Vidal negó que la presencia de Mauricio Macri en la inauguración de su comando de campaña haya buscando opacar la campaña digital de Horacio Rodríguez Larreta para oficializar su postulación como candidato presidencial y, al mismo tiempo dejó abierta la puerta a declinar su ambición presidencial. “ Todavía no me lancé , dijo en LN+.

La diputada aseguró que la visita del expresidente a su oficina en Retiro estaba pautada “hace 20 días” y contó que era complejo posponerla. “Era difícil mover la reunión porque Mauricio tiene muchísimos compromisos, y yo quería que nos reuniéramos. Sino, nos íbamos muy hacia adelante”, dijo.

Vidal recalcó que la foto que se tomó con Mauricio Macri en su comando de campaña no pretendió afectar la campaña prevista por el equipo de Horacio Rodríguez Larreta. “ Nada de esto tuvo que ver con su lanzamiento ”, dijo en declaraciones a +Nación, el ciclo conducido por Luis Majul y Pablo Rossi.

Vidal explicó que lo invitó a Macri a raíz del vínculo que tienen hace 20 años. “Hemos recorrido un camino largo juntos, de hecho usamos los mismos términos, y tenemos la misma visión de país. También lo acompañé en 2011″, consignó.

La dirigente contó, además, que habló con Horacio Rodríguez Larreta este miércoles. “Me llamó temprano a la mañana y le deseé lo mejor”, señaló. Y agregó: “Me pone contenta que decida hacer explícita una vocación que yo le conozco hace 25 años. Es un buen día para él”.

No obstante, la exgobernadora bonaerense señaló que aún no está en competencia. “No siento que sea mi momento, pero no dejo de respetar el de Horacio”, dijo.

Pese a que en su oficina se pudo ver carteles con la leyenda “Vidal presidenta”, la legisladora afirmó que no no se lanzó. “Es un paso más en la ratificación de una vocación que he hecho pública, de que me gustaría ser presidente, sin todavía lanzarme como candidata”.

Y añadió: “Todavía no me lancé, pero no voy a negar que es un paso más. He decidido no hablar de candidaturas todavía, porque la gente está en otra cosa, en una angustia que no es quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio”.

No obstante, admitió que trabaja en la construcción de su proyecto presidencial. “Eso no quiere decir que me prepare para eso, y que haga oficinas más grandes para sumar a todos los que quieren sumar su vocación de transformar la Argentina”.

