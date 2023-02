De la mano de Macri, Vidal se mete en la pelea entre Larreta y Bullrich y refuerza su intención de ser candidata presidencial

escuchar

Alentada por la recuperación de su imagen en las encuestas de las consultoras líderes, María Eugenia Vidal toma impulso y da un paso hacia delante en la construcción de su proyecto presidencial. Mientras Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se enfrascan en una tensa disputa por la candidatura de Pro, la exgobernadora bonaerense pretende enviar señales de que su intención de disputar la Presidencia va en serio. Con el objetivo de comenzar a instalarse ante la opinión pública como candidata, una jugada con la que pretende transformar su valoración positiva en los sondeos en intención de voto, el activo clave para todo dirigente político con aspiraciones, Vidal inauguró hoy su comando de campaña con miras a las próximas elecciones. Lo hizo con un nuevo guiño a su antiguo mentor, Mauricio Macri. Invitó al expresidente y fundador de Pro, quien la alienta a subirse al ring nacional, a recorrer las oficinas que le prestó el legislador bonaerense Sergio Siciliano.

Así, Vidal pretende dar muestras claras de que está dispuesta a jugar. A sabiendas de que en el denominado “círculo rojo” o en sectores de Juntos por el Cambio, incluso en Pro, dudan de sus aspiraciones y especulan con un intento de acumular capital político para negociar con Larreta o Bullrich antes del cierre de listas, la diputada nacional mueve sus fichas con la mira en la pelea por la Casa Rosada.

“Lo de María Eugenia va en serio. No quiere negociar la jefatura de gobierno ni ningún puesto, piensa en el gobierno nacional”, resaltan en la mesa chica de Vidal. En charlas reservadas la diputada suele decir que no tiene “apuro” y que si no logra ir por la candidatura presidencial, se quedará en el Congreso. No tiene intenciones de anotarse en la carrera por la sucesión porteña, como se ilusionan en un sector del larretismo.

Vidal no solo incorporó a Darío Nieto, legislador porteño y un hombre de extrema confianza de Macri, como armador en el interior, sino que accedió a tener un “búnker” para su comité de campaña en Retiro y suma aliados de Pro en todo el país que no quieren quedar contaminados por la interna entre Bullrich y Larreta. Con el aval de Macri, quien la impulsa a recorrer el país y construir su figura nacional, la exgobernadora se muestra como una síntesis de los principales precandidatos de Pro.

“Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores”, remarcó Vidal en sus redes sociales.

Macri, en tanto, aceptó la invitación de Vidal –y la posterior foto- y fue a recorrer sus nuevas oficinas como un gesto de equilibrio. Es que el expresidente pretende ser “justo” a la hora de mediar en la competencia interna entre sus herederos. Como Vidal no fue a visitarlo a Cumelén, como hicieron Larreta y Bullrich, el fundador de Pro consideró que era necesario exhibirse con Vidal en su regreso a Buenos Aires. Macri aterrizó ayer en la Ciudad tras una larga estadía en su refugio de Villa La Angostura. Y su primera actividad política fue con Vidal. Quienes lo conocen a Macri recuerdan que el expresidente siempre tuvo debilidad por dos dirigentes: Marcos Peña y Vidal. “Mauricio no quiere ser imparcial, sino ecuánime”, dice uno de sus leales. ¿Ya se prueba el traje de árbitro? En su entorno repiten que aún no definió, pero sus exégetas en Pro lo notan con menos deseos de jugar.

Tras recomponer el vínculo entre ambos, que había quedado afectado por la mudanza de Vidal a la Ciudad en las legislativas de 2021, una maniobra que Macri rechazó, la exgobernadora tomó distancia de Larreta en el tablero de Pro y selló una alianza táctica con Macri.

SÉ QUE SE PUEDE, porque creo en nuestro equipo, creo en mi país y creo en los argentinos. Vamos a recuperar el futuro. pic.twitter.com/UUx3PUmEB3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 22, 2023

Desde que busca instalarse a nivel nacional, mañana retomará su gira por el interior con una visita a Santa Fe –irá a Rosario y Venado Tuerto, entre otras localidades-, Vidal no duda en diferenciarse de Larreta, quien fuera su socio más estrecho, y de Bullrich. Por caso, repite que si Macri decide ser candidato, ella declinará su postulación presidencial. En cambio, está dispuesta a enfrentar a la titular de Pro o el jefe porteño. Además, con Nieto al frente de la nueva estrategia, busca seducir a dirigentes de Buenos Aires y del interior que no quieren inmiscuirse en la pelea entre Larreta y Bullrich. Se trata de Martín Yeza (Buenos Aires), Emanuel Gainza (Entre Ríos), Inés Liendo (Salta), Soker El Sukaria (Córdoba), Darío Capitani (Córdoba) o Ana Clara Romero (Chubut), entre otros. Entro los dirigentes de confianza de Vidal especulan con que podría lanzarse en abril, pero ella repite que no piensa apresurarse. Eso sí, no descartan presentar a los 24 representantes del interior que se suman a su equipo. Nieto buscará generar una renovación partidaria, y convoca a jóvenes dirigentes. Quieren una campaña “propositiva”. Es que Vidal nota un creciente hastío con el internismo en JxC. Mientras tanto, Larreta y Bullrich se trenzan por las pistolas Taser o el conflicto por el armado electoral en Mendoza.

La actividad conjunta con Macri coincidió con la formalización del lanzamiento presidencial de Larreta. Cerca de Vidal aseguran que la visita de Macri ya estaba programada y que no fue una acción “reactiva” a la confirmación de la postulación del alcalde. “Es una casualidad...”, deslizó uno de los escuderos de la exgobernadora.

Allegados a Vidal se envalentonan las cifras de la diputada en los últimos sondeos de las consultoras Poliarquía, Opinaia, Aresco o Isonomía. En esos estudios la exgobernadora se ubica en la cima de la tabla de los dirigentes más valorados junto a