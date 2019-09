María Eugenia Vidal, en campaña con Mauricio Macri: "Yo tampoco me rindo" Crédito: Captura Presidencia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 11:02

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal compartieron hoy un acto por primera vez después de las PASO del 11 de agosto pasado. En plena campaña, el Presidente y la mandataria bonaerense se reencontraron en Florencio Varela para inaugurar el metrobús de la avenida San Martín.

Durante su discurso, Vidal buscó mostrarse optimista pese a la dura derrota que sufrió el oficialismo en las primarias. Repasó los logros de su gestión provincial (la ampliación del SAME, el metrobús y la lucha contra el narcotráfico) y advirtió: "Ahora que hicimos lo urgente podemos hacer lo importante".

"En los últimos cuatro años trabajamos con Mauricio sobre lo que era más urgente, aquello que no podía esperar. El SAME no podía esperar; no podían esperar las guardias de los hospitales ni la seguridad; no podía esperar sacar a los narcos cerca de nuestros hijos, todo eso era urgente", sostuvo la mandataria.

Luego, la gobernadora arengó a los militantes. Dijo que los bonaerenses "merecen más" y que no se resigna. "Si ustedes no se rinden, yo tampoco me rindo", enfatizó. Sin embargo, no hubo un llamado a votar lista completa.

Por su parte, Macri cuestionó los "años de abandono" y de "falta de política públicas" en la provincia de Buenos Aires. Además, dijo que "no da lo mismo hacer las cosas de base que no hacerlas".

"Tengo todas las energías y las ganas de seguir construyendo la Argentina que nos merecemos", exclamó el jefe del Estado, que quedó a 15 puntos de Alberto Fernández (Frente de Todos) en las primarias de agosto.

A cinco semanas de las elecciones, Macri reiteró que el rumbo que propone no tiene "atajos", "mentiras" o "comportamientos mafiosos". "El 27 de octubre es mañana y el 10 de diciembre nos tiene que encontrar trabajando juntos", agregó el Presidente.

Al cierre del acto no hubo abrazo entre Macri y Vidal, como sucedió en reiteradas ocasiones antes de las PASO.

La foto de hoy junto con Macri en la inauguración del metrobús de Florencio Varela llega después de un acuerdo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña: el Presidente no participará del cierre de campaña en la provincia.

El distrito elegido para la primera foto juntos es gobernado por el peronista Andrés Watson. El Frente de Todos arrasó en ese distrito en las primarias: obtuvo el 62 por ciento de los votos contra 19,15 de Juntos por el Cambio, en el segmento gobernador. En la categoría de Presidente la derrota oficial fue aún peor: 17,5 contra 65,3 por ciento de los votos de Fernández.

Tanto Macri como Vidal ofrecieron sus condolencias por el obrero fallecido ayer tras un derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza.