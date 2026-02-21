Asamblea Legislativa: Milei prepara un mensaje “ambicioso”, con eje en las nuevas reformas

El domingo 1 de marzo habrá otra vez gala libertaria en el Congreso. Según pudo confirmar LA NACION, el presidente Javier Milei desembarcará por la noche en el Palacio Legislativo para dar su discurso de apertura de sesiones ordinarias, tal como hizo en 2024 y 2025.

En la Casa Rosada consideran que funcionó mover la alocución del tradicional horario matutino, como se hacía antes, a la noche. El ideólogo de la movida en su momento fue el estratega Santiago Caputo, que consideró que de esa manera lograría captar mayor atención sobre el discurso de Milei.

A febrero le queda solo la próxima semana y el Gobierno ya celebra la performance durante las extraordinarias de verano, en las que estrenó un nuevo esquema de poder que le funcionó, con la mesa política a la cabeza, la mayoría de los gobernadores plegados y número para aprobar proyectos de fuste. También con la secretaria general, Karina Milei, fortalecida y direccionando a sus alfiles. Muy atrás quedaron los tiempos de darle la espalda al Congreso y llamar “ratas” a los legisladores.

Los integrantes más importantes de la administración libertaria están convencidos de que antes del 28 de febrero obtendrán tres leyes clave, que vienen con aval de Diputados y pasarán por el Senado: el régimen penal juvenil, que se va a tratar el jueves 26; y la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), que arribarán a recinto un día después, el viernes 27.

Javier y Karina Milei cuando llegaron al Congreso en la última apertura de sesiones Nicolas Suarez

Milei llegará el domingo por la noche a la apertura de sesiones ordinarias con esas leyes cerradas -suponen- para mostrarlas ante diputados y senadores, gobernadores, miembros del Poder Judicial, palcos con invitados y militantes fervorosos, medios de comunicación, votantes y detractores.

Al igual que los años anteriores, el Presidente usará un atril que se ubicará en el recinto de la Cámara de Diputados. En tanto, esta será la primera vez que el mandatario cuente con una mayoría legislativa consolidada entre propios y socios.

De momento, sobre el discurso que dará se conoce que describirá el estado de la Nación según la visión libertaria -Milei siempre agrega un fuerte contenido económico- y anunciará la agenda legislativa para 2026. “La idea es ser muy ambiciosos en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año”, se limitó a anticipar un importante integrante de la mesa chica libertaria este viernes.

El Gobierno tiene por delante, en el corto plazo, el proyecto de ley de glaciares y el de financiamiento universitario oficialista. Este último prevén que se trate las primeras semanas de marzo, para así paliar las fricciones con las casas de estudio, que derivaron en que la oposición consiguiera su propia ley, que el Gobierno vetó y ahora pretende corregir con la nueva iniciativa.

El Gobierno celebra los resultados que dio la mesa política para las extraordinarias

Asimismo, La Libertad Avanza tiene pendiente la reforma tributaria (con la promesa de baja de impuestos) y la reforma electoral, que también podrían ser parte del temario de Milei este 1 de marzo. El Gobierno abiertamente se mostró en contra de las PASO pero, hasta ahora, solo logró suspenderlas en 2025; no eliminarlas. Había dado un indicio sobre los cambios que pretendía hacer en materia electoral en el primer texto de la Ley Bases, que no tuvo aval, pero que dejó ver las intenciones oficialistas incluso de modificar el financiamiento de los partidos políticos.

En el plano internacional, la Casa Rosada precisa la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos y, en ese marco, un espaldarazo del Congreso en cambios normativos que acompañan el pacto. También vinculado a Donald Trump, Milei deberá mandar al Legislativo su adhesión al Board of Peace.

A nivel judicial, la Casa Rosada acelera su disputa con el fuero laboral nacional, ahora que avanza el traspaso de las competencias a jurisdicción porteña, mientras todavía está la Corte Suprema de Justicia incompleta, con solo tres miembros, como así también juzgados de otras instancias. La cámara clave en este eje: el Senado.

Mayores detalles tanto sobre el contenido del discurso como sobre la puesta en escena se conocerán desde el lunes. En la Casa Rosada, ese día habrá reunión de mesa política y el martes está fijado un encuentro de Gabinete.

Karina Milei junto a dos de sus alfiles, Manuel Adorni y Diego Santilli, celebra la aprobación en Diputados de la reforma laboral Presidencia

En el Congreso la principal terminal de Balcarce 50 es el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su equipo. El staff menemista estuvo abocado hasta ayer a la reforma laboral y, ahora que se logró aprobar, tiene pensado concretar -de acuerdo a lo que averiguó LA NACION- una reunión entre martes y miércoles para activar la maquinaria para la apertura de sesiones, que incluye coordinación con Casa Rosada y también con el Senado; esta parte más complicada ya que la tiene a Victoria Villarruel al frente, enemistada sin retorno con los hermanos Javier y Karina Milei. De hecho, este viernes expuso sus diferencias con el modelo de apertura comercial que implementa el Presidente.

Irrelevante o no, igual no robo. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

Más allá de que las invitaciones se girarán desde el Congreso, es probable que la Jefatura de Gabinete, comandada por Manuel Adorni; y el Ministerio del Interior, de Diego Santilli, también participen en la remisión de los convites.

Además, como todos los años, el estratega Caputo estará al tanto de construir la épica libertaria a través del aparato discursivo del Gobierno en redes, como en los detalles de la ceremonia. La vez pasada el asesor se llevó todas las miradas porque fue protagonista de un cruce con el exdiputado radical Facundo Manes, que lo denunció por amenazas. A casi un año, este viernes, Caputo tuvo una buena noticia: la Cámara Federal porteña confirmó su sobreseimiento.