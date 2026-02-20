Revés para Julia Mengolini: Javier Milei podrá avanzar en el juicio contra la periodista por injurias

La Cámara de Casación dejó libre el camino para que avance un juicio correccional por injurias del presidente Javier Milei contra la periodista Julia Mengolini, al declarar inadmisible por una cuestión técnica su recurso, sin debatir el fondo del asunto.

Milei denunció a Mengolini por injurias porque la periodista había sugerido que mantenía una relación incestuosa con su hermana.

“Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. No porque no quiera formar familia, porque está enamorado de su hermana. Hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”, dijo Mengolini en Duro de Domar, por C5N en mayo de 2023.

El presisdente Javier Milei junto a Karina Milei con perros de visitantes

En esta causa la justicia falló en favor de la periodista y desestimó el caso por inexistencia de delito, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ahora la Casación rechazó el recurso de Mengolini para revisar el caso. Por ello es que sigue vigente el fallo de la Cámara Federal que ordenó seguir adelante con el juicio.

La injuria es un delito correccional que se castiga con una multa. Para evitar el juicio, Mengolini puede aún acudir en queja a la Corte Suprema.

Hoy los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declararon inadmisible el recurso de casación de la defensa de Mengolini.

El camarista Javier Carbajo y su colega Mariano Borinsky rechazaron el recurso, tras tener por presentados como amigos del tribunal a la Asociación Civil Pro-Amnistía y al Centro de Estudios de Libertad de Expresión.

El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció por admitir el recurso y analizar el caso de libertad de expresión en particular cuando hay un periodista siendo enjuiciado por un presidente.

El caso se originó a partir de la querella promovida el 1 de julio de 2025 por el presidente Javier G. Milei, patrocinado por su abogado Francisco Oneto, en la que atribuyó a Mengolini la comisión del delito de injurias.

Según la querella, las manifestaciones habrían afectado su honor y reputación al imputársele “conductas incestuosas”.

La defensa sostuvo en primera instancia que no había delito al entender que las expresiones estaban amparadas por una cláusula que excluye expresiones supuestamente injuriosas cuando se tratan de asuntos de interés público.

El 3 de octubre de 2025, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a la excepción de falta de acción por atipicidad y dictó el sobreseimiento de Julia Mengolini, al concluir que sus palabras e encontraban comprendidas por el debate público y, por ende, estaban amparadas por la libertad de expresión.

Contra esa decisión, Milei apeló y la Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Mengolini al entender que el debate no era en torno a asuntos de interés público, por lo que ordenó que siga el juicio.

La defensa planteó un recurso de casación, que fue declarado hoy inadmisible por Carbajo y Borinsky.

En su voto, el juez Borinsky, al que adhirió Carbajo, dijo que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva y entendió que no era admisible.

Hornos, en disidencia, consideró que correspondía analizar los argumentos de Mengolini y dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión.

Ahora la causa seguirá adelante hasta el juicio o con un recurso ante la Corte.

Hornos sostuvo que, si bien la decisión impugnada no era formalmente una sentencia definitiva, el caso involucraba cuestiones federales de particular trascendencia, vinculadas con la tutela reforzada de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público y de figuras públicas.

Señaló que el asunto trascendía una mera cuestión procesal, pues el juicio podía generar “un efecto inhibitorio” en el debate democrático.

Destacó los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión y recordó que el derecho penal es el último recurso en conflictos entre honor y discurso público.

Por eso entendió que se debía hacer una audiencia y luego pronunciarse sobre el fondo del problema.