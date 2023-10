escuchar

María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, cruzó en duros términos al actual gobernador Axel Kicillof por sus dichos tras la polémica de las fotos filtradas de Martín Insaurralde en un yate en las costas del Mar Mediterráneo con objetos de lujo y se preguntó: “¿El gobernador no sabe dónde está, ni para qué viaja?”. Además, sostuvo que desde que asumió, en la provincia “todo se volvió más oscuro”.

“Nos quieren hacer creer que es alguien externo a su sistema. Un jefe de Gabinete en una provincia como está hoy, con la inseguridad, la pobreza, los problemas de educación... ¿Viaja y su gobernador no sabe que viajó? ¿y no sabe dónde está? y ¿no sabe que viaja? ”, afirmó Vidal el miércoles por la noche en diálogo con TN.

Más temprano, en otra entrevista, Kicillof aseguró que “no sabía” que Insaurralde “iba a tomarse esos días ni a dónde se iba a ir”, aunque ponderó su decisión de sacarlo del cargo el mismo día que se enteró del caso: “Fue una conducta inaceptable que no cabe en nuestro gobierno, ante eso se reaccionó rápidamente”.

Por eso, Vidal lanzó dardos calientes contra el kirchnerismo: “No me sorprende la corrupción. No podemos como argentinos después de haber visto a López revoleando los bolsos, a gente en la rosadita contando plata y a Cristina condenada por sobreprecios en Vialidad, decir que nos sorprende la corrupción del kirchnerismo”.

Sin embargo, resaltó que hay un detalle que sí le llama la atención respecto del nuevo caso a diferencia de otros. “Sí me sorprendió la obscenidad y me impactó como a todos. Lo que tiene este caso es la obscenidad, la impudicia, la creencia de que todo se puede y eso representa el caso Insaurralde”.

En ese sentido, cuestionó la idea del oficialismo de querer desligarlo de sus principales dirigentes. “No era un dirigente más, ni un intendente más. Era el jefe de Gabinete de Kicillof, el socio político de Máximo Kirchner, era Cristina y Massa ”, planteó.

“Que ahora todos pretendan tratarnos como locos y decir que era un cuerpo extraño del kirchnerismo, es negar la realidad de los últimos más de 10 años. Fue el candidato que Cristina puso en 2013″, recordó sobre las elecciones legislativas de aquel año.

Además, insistió en que “todavía no renunció como intendente”, y que “aún en licencia es el intendente de Lomas”. “Todo se trata de cambiar las reglas del sistema. Que para ser corrupto sea cada vez más costoso, y durante toda la gestión de Kicillof no se hizo nada para cambiar las reglas sino que todo se volvió mas oscuro”.

“Hoy hay 800 cargos políticos más de los que había cuando me fui de la gobernación”, apuntó en la misma línea y señaló que durante su gestión se impuso la ley para que los funcionarios bonaerenses publiquen sus declaraciones juradas. “Ahora las declaraciones juradas no se publican. Nosotros obligamos a los miembros del ejecutivo y legisladores a publicar las declaraciones juradas”.

