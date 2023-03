María Eugenia Vidal: “Me siento parte del mismo equipo con Patricia, Horacio y Mauricio”

escuchar

SAN NICOLÁS.- La recorrida de la diputada María Eugenia Vidal por esta ciudad comienza antes de su llegada al autódromo y predio ferial en el que se desarrolla la edición 2023 de Expoagro, muestra que visitó este martes. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires estuvo acompañada por dirigentes de su confianza, como el diputado nacional Cristian Ritondo y el legislador bonaerense Alex Campbell, en un almuerzo en el centro nicoleño con el intendente local, Manuel Passaglia, y su hermano y diputado provincial, Santiago Passaglia. Compartieron también una recorrida por el hospital de la ciudad, como parte del apoyo al jefe comunal tras haber anunciado que daba de baja al IOMA como obra social de los empleados municipales por falencias en las prestaciones.

Vidal recibió a LA NACION en la carpa institucional de la muestra, antes de iniciar su recorrida por los stands escoltada por Ritondo, Campbell, y por sus exministros bonaerenses Hernán Lacunza y Leonardo Sarquís, entre otros. La exgobernadora desalienta versiones de un acercamiento con Patricia Bullrich, evita definir si está más identificada con Mauricio Macri o con Horacio Rodríguez Larreta y aboga por una competencia que permita a Pro “no agredirse”.

–¿Qué representa estar en Expoagro?

–Vengo hace muchos años. Vengo siempre porque es una manera de apoyar a los que invierten, a los que innovan, a los que suman tecnología a un sector que es un orgullo para la Argentina, no solo hacia adentro del país sino hacia el mundo. Y es un sector que no se rinde, que nunca baja los brazos. Aun en un año de sequía como este, sigue invirtiendo, produciendo y trabajando. Uno siempre se va esperanzado de Expoagro, porque uno ve cómo, a pesar de todo, el campo sigue apostando por crecer e invertir en su país. Recorrí todo el país el año pasado, estuve en el sur de Santa Fe hace pocos días, con productores afectados por la sequía, y la están pasando muy mal. Necesitan un gobierno que deje de ignorarlos o los tenga en cuenta solamente en el discurso de inauguración de Expoagro. Necesitan un gobierno que comprenda que con el discurso no alcanza, que hay que acompañar al campo con una baja de impuestos, con obras de infraestructura como la que nosotros habíamos empezado en el Salado y que ahora ya estaría terminada si se hubiera continuado, y 50 municipios no tendrían que sufrir la inundación ni la sequía.

–¿Qué opina del discurso de Kicillof al abrir las sesiones?

– No lo escuché completo, lo leí por lo que los medios publicaron. Más de lo mismo, excusas: la oposición, mi gobierno, la pandemia, la Justicia, los opositores, los medios. Siempre lo mismo, Igual que Alberto y que Cristina. El Frente de Todos es una larga serie de excusas sin ninguna respuesta concreta.

María Eugenia Vidal, en su recorrida por Expoagro Marcelo Manera - LA NACION

–Rodríguez Larreta se lanzó como candidato; Macri no se definió. ¿Con quién de ellos dos se siente hoy más cercana?

–Tengo con los dos una relación de más de 20 años y con los dos es una relación de mucho afecto que no se va a poner en juego por una campaña electoral ni por un cargo. En la Argentina, más allá de quién sea presidente o presidenta, y yo ya he dicho que a mí me gustaría serlo, lo más importante es el equipo, un equipo de gente que de verdad tenga la camiseta puesta con el cambio a partir del 10 de diciembre, porque los argentinos no pueden esperar más. No puede esperar más lo que pasa en Rosario, con un muerto por día. La Argentina, así, no se puede vivir más.

–¿Se puede dar un encuentro suyo con Bullrich en breve?

– Encuentros tengo todo el tiempo con todos, somos parte de un mismo equipo. Yo no creo mucho en las fotos, creo en los vínculos que se construyen y son sólidos a lo largo del tiempo. Me siento parte del mismo equipo con todos los referentes más importantes de Pro, por supuesto incluida Patricia, pero también Horacio, Mauricio.

–¿No hay por estos días una suerte de alianza que pueda surgir entre las dos?

–No, yo viajo a Córdoba pasado mañana [por el jueves], que tengo pendiente recorrer el sur de la provincia. Voy a estar ahí, por eso vine hoy [por ayer] a Expoagro, no me lo quería perder.

–¿De Macri cuál es la última novedad que tiene?

–Entiendo que está volviendo en los próximos días y definirá, cuando crea conveniente, qué hacer. Hay mucha ansiedad, que no es la ansiedad de los argentinos, que no están durmiendo de noche por la inseguridad, por la inflación, porque quieren que sus hijos no se vayan del país, no por las candidaturas. Eso Mauricio lo entiende mejor que nadie y, cuando sea el tiempo, decidirá.

–¿Cree que un pronunciamiento de él ordenaría la interna que están viviendo?

–No me preocupa la competencia, creo que es buena, siempre. Lo malo es la competencia que no es sana, que no se hace con altura. Confío en que Pro va a encontrar un camino para no agredirse ni descalificarse y que la discusión sea sobre cuál es la mejor manera de abordar Rosario, de pelear contra la inflación, de recuperar una educación que cada vez se deteriora más. Esas son las discusiones que tenemos que dar.

–Si no se diera su intención de ser candidata a presidenta, ¿Estaría dispuesta a ser parte del gabinete de otro candidato del espacio?

–Sin dudas. Somos un equipo. Creo que los cambios no los hace una persona, sino un equipo en el que también incluyo a millones de argentinos. La Argentina está sufriendo situaciones muy complejas como para pensar que una sola persona las va a poder resolver. Y lo más importante no es lo que pase conmigo ni en qué parte de la boleta esté, sino que entre todos ayudemos a sacar esto adelante.