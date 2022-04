María Eugenia Vidal reconoció que le gustaría ser presidenta

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, admitió este lunes que le gustaría competir en las elecciones presidenciales de 2023.

“A mí me gustaría ser presidente de la Nación, pero no estoy desesperada”, dijo en Radio Rivadavia, y agregó: “La decisión de ser presidente es muy personal. Implica un cambio de vida y pagar costos muy altos”.

Si bien inició una gira para consolidar su propio espacio dentro de la coalición opositora, se refirió a las figuras que sobresalen en Juntos por el Cambio y buscó suavizar sus aspiraciones: “Será si tiene que ser, en el momento que tenga que ser”. En esta línea, Vidal sostuvo que en 2023 el candidato “tiene que ser aquel que pueda ganarle al kirchnerismo”. Y aclaró: “Puede ser Horacio [Rodríguez Larreta], Gerardo Morales, Patricia [Bullrich], Mauricio [Macri], si se quiere presentar, o yo”.

La exgobernadora se mostró cautelosa sobre la incorporación de Javier Milei al espacio, luego de que Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, expresara su intención de llegar a acuerdos con el diputado de Libertad Avanza. “Él ha dicho públicamente que no va a formar parte”, dijo, y sumó: “Es una discusión que no tiene sentido”.

La irrupción de los libertarios generó un quiebre en la base electoral de Juntos por el Cambio, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Es por este motivo que se refirió al diputado liberal y lo definió como “un síntoma, no una enfermedad”. “Su surgimiento interpela a toda la clase política y refleja el hartazgo y enojo que tiene justificadamente una parte importante de los argentinos”, se explayó.

Además, apuntó contra su falta de experiencia en cargos del Ejecutivo: “Es tan importante ganar elecciones como gobernar. La Argentina no resiste improvisación ni aprendizaje en el gobierno”.

Vidal dijo que no acompañará desde el Congreso ninguna suba ni creación de impuestos

“Fui al tractorazo a acompañar, a darles una señal a los que todos los días se levantan temprano y trabajan para decirles que no están solos, que entendemos su problema, que no toda la política es indiferente a una Argentina que vive con 165 impuestos y 60% de inflación”, dijo e insistió que desde el Congreso no va a acompañar la creación de ningún impuesto más.

“Juntos por el Cambio tiene el compromiso de no votar un impuesto más. La gente que gana más paga más Impuesto a las Ganancias. No se necesita un nuevo impuesto, esto es una doble imposición. Es como el aporte solidario de las Grandes Fortunas para los que ya pagaban el Impuesto a los Bienes Personales. El gobierno quiere volver a crear impuestos que ya existen y lo vamos a acompañar de ninguna manera”, cerró Vidal.