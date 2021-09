María Eugenia Vidal, sobre los resultados de las PASO: “Es un límite al Gobierno, es un ‘no’ en todo el país”

El resultado de las PASO de ayer fue tomado por la mayor parte del arco político como un rechazo de la ciudadanía a la gestión de Alberto Fernández. “Es un límite al Gobierno, es un ‘no’ en todo el país”, destacó María Eugenia Vidal, tras el contundente triunfo de Juntos por el Cambio en las primarias.

Sin embargo, la candidata a diputada nacional aclaró: “Pero también es la necesidad de un nuevo camino. Cuando decís que hay algo que no querés más también estás pidiendo un camino nuevo y esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad”.

“El apoyo también tiene que ver con una forma de manejar la pandemia, con las escuelas abiertas, y con un Gobierno (el porteño) que planifica, que es transparente. Esa forma de gobernar y el camino distinto es lo está pidiendo la gente”, dijo Vidal en diálogo con radio Rivadavia.

Para la exgobernadora bonaerense, los argentinos fueron a votar “con tristeza, bronca y con pérdidas irreparables”. “No fueron a votar pensando quien va a ser el candidato presidente en 2023 o si van a premiar o castigar a algún líder de la oposición. Tenemos que entender que hay muy poco para celebrar en la Argentina”, agregó.

Vidal dijo sentirse “conmovida” por el triunfo de Diego Santilli y de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires “porque conozco a los bonaerenses y porque una vez más dijeron no nos vamos a someter, queremos algo distinto, así como lo dijeron en 2015″. Y prosiguió: “aunque esta vez tiene aún más valor porque fue con un peronismo unido que fue algo que a mí no me toco enfrentar”.

Para la candidata, hoy empieza otra campaña: “Vamos a trabajar como si empezáramos de cero, con Ricardo López Murphy y Martín Tetaz”. “No podemos tener la soberbia de creer que los votos son nuestros y se van a mantener así, no es una elección definitiva. La siento como un mensaje de límite y de no al oficialismo”, cerró Vidal.

LA NACION