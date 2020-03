María O´Donnell criticó a Fabiola Yáñez Fuente: Archivo

2 de marzo de 2020 • 11:23

La periodista María O'Donnell estuvo muy participativa en Twitter durante el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y se mostró muy critica con Fabiola Yañez, la mujer del presidente.

"No me gusta cómo ejerció hasta ahora Fabiola su rol de "primera dama" porque sigue un estereotipo muy poco acorde a los tiempos que corren (mismo estilo Juliana) pero menos me gusta que hable Alberto Fernández y que ella sea tendencia por razones que buscan denigrarla", escribió en su cuenta de Twitter.

En sus diferentes tuits hizo un duro análisis de Yáñez pero también se encargó de criticar el discurso de Fernández.

También dio su opinión sobre los distintos anuncios del Presidente respecto al proyecto de ley de legalización del aborto y la reforma judicial.