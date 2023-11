escuchar

El designado ministro de Justicia para el gobierno que comenzará el 10 de diciembre, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que el juicio político a la Corte Suprema impulsado por el actual oficialismo “es algo ilegítimo” y consideró que el pedido tiene el fin de “perturbar la honorabilidad” de los integrantes del máximo tribunal.

“Ese juicio político no tiene andamiaje, ni factico ni jurídico, es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno. Ha sido para dañarlos públicamente”, sostuvo en declaraciones a TN.

En esa sintonía, el abogado penalista insistió en que este proceso “es infame y tiene que terminar”. “Tenemos que sujetarnos a la norma, la ley es lo que regula la vida en sociedad y esto es precisamente a lo que tenemos que tender en este país”, agregó.

Los dichos de quien será el reemplazo de Martín Soria fueron luego de una reunión “muy cordial y muy respetuosa” que compartió con los miembros de la Corte, a la que definió como “buena y prestigiosa”, y le auguró un futuro de independencia. “Va a ser independiente, libre de decisión, sin presiones sin coacción, sin interferencia de terceros, como manda el estado de derecho. Es algo que esperamos con mucha ansiedad”, expresó.

En ese contexto, Cúneo Libarona se refirió a la posibilidad de que el presidente electo, Javier Milei, nombre a otro magistrado para integrar el órgano judicial y estimó que el líder de La Libertad Avanza (LLA) “decidirá y propondrá de acuerdo a sus manifestaciones”. “Me consultará y lo debatiremos, inclusive con la Corte, buscando lo mejor. Él me dijo un día ‘no designes en la cantidad de cargos que hay ni por amiguismo ni por política, apuntá a la idoneidad y eso me pareció un designio increíble”.

El próximo titular del Ministerio de Justicia, uno de los primeros nombres que se conoció del gabinete que asumirá en menos de veinte días, se refirió también al momento en que le ofrecieron el cargo. “Fueron increíbles las ideas que me transmitió, las ordenes que me dio y compartí un montón en cuanto a ideología porque el liberalismo no es solamente económico, los libertarios tuvieron su aplicación en el derecho y en un montón de normas que después evolucionaron con los tratados internacionales”, relató.

En ese sentido, enfatizo en la “unión ideológica y personal” que logró con Milei “en busca de una Argentina mejor”, así como también destacó la buena relación con el futuro jefe de ministros, Nicolás Posse. “Me dio un montón de instrucciones que son las formas de ver las cosas que necesita el país, estoy dispuesto a ser un servidor comunitario, voy a hacer el mayor esfuerzo , después de 42 años que llevo en esto, para tratar de contribuir a que tengamos la mejor justicia posible”.

