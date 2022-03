Mario Ishii pidió un minuto de silencio por los caídos en la guerra, pero se equivocó de país

Tal vez la geopolítica no sea el fuerte de Mario Ishii, el intendente kirchnerista de José C. Paz. Pero podía presumirse que su sensibilidad con el conflicto bélico que tiene en vilo al mundo se ha intensificado a partir de que el presidente Alberto Fernández lo eligió para integrar la comitiva oficial que se reunió con Vladimir Putin en Moscú a principios de febrero.

Quizás por eso no quiso dejar pasar la ocasión para referirse al tema antes de arrancar hoy el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de su partido. Lo que sorprendió a los que lo escuchaban (aunque no tanto para corregirlo) fue que su expresión de solidaridad con las víctimas de las bombas de Putin no aludió a Ucrania sino a un país que está a más de 1000 kilómetros de distancia. “Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Por favor, un minuto de silencio”, dijo el intendente del poncho rojinegro.

Un minuto de silencio por los caídos en CROACIA. Definitivamente viven en otro mundo.

Los concejales cumplieron con el homenaje de pie. Ishii retomó el hilo de su alocución con un mensaje pacifista. “En un mundo que está detrás de una guerra, que en esta época pensaba que no iba a estar más. En el siglo XX tuvimos varias. Tuvimos Afganistán, Libia. No fueron menores que esta, pero de ninguna manera pueden costar vidas decisiones de algún dirigente. Estoy totalmente en desacuerdo con las guerras. Citaría a la paz”, dijo, antes de rogarle a uno de sus colaboradores: “Me sacás un poquito el aire, me va a matar”.

Ishii tiene 62 años y gobierna José C. Paz desde 1999, con un breve período en el medio en el que dejó a un dirigente de su confianza en el cargo. Se ha convertido en un símbolo de los barones peronistas del conurbano. En los últimos tiempos construyó una relación muy cercana con Fernández, a quien además de acompañar a su ultima gira internacional ha recibido con asiduidad en su distrito. Con él estaba reunido el Presidente el 14 de septiembre pasado cuando los ministros kirchneristas del Gabinete, encabezados por Eduardo de Pedro presentaron su renuncia para presionar por cambios después de la derrota en las elecciones primarias.

Abonado a las polémicas, el intendente dejó huella con frases estrepitosas como aquella de julio de 2020 cuando enfrentó el reclamo de unos empleados municipales del área de salud. “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”. Un video casero captó el momento para la posteridad. Una década atrás, en 2009, saltó a los títulos cuando la lista del Frente para la Victoria perdió las elecciones legislativas en Buenos Aires, con Néstor Kirchner como primer candidato a diputado nacional, y él dijo: “Voy a salir a cazar traidores”.

Ishii, en la Plaza Roja, junto a la comitiva presidencial

Fue menemista, duhaldista, kirchnerista y se distanció de Cristina Kirchner después de 2015, cuando intentó construir una relación cordial con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Fue reelegido en 2019, con el poncho puesto otra vez al servicio de Cristina. Sacó el 59%. Su influencia quedó retratada en la conformación del gabinete de Kicillof: varios de los hombres de confianza del gobernador habían pasado los años en el llano en la Universidad Nacional de José C. Paz (creada en 2009 por influjo de Ishii). Entre ellos, el rector Federico Thea, que pasó a ser secretario general, y la directora de Educación, Agustina Vila. También construyó una relación amistosa con Máximo Kirchner, a quien apoyó en su cruzada por quedarse con la presidencia del PJ bonaerense. En 2021 volvió a retener su bastión para el Frente de Todos, pese a la derrota oficialista en las legislativas. El cambio legal que suspendió la aplicación de la ley que limitaba las reelecciones de intendentes en Buenos Aires le permitirá aspirar a otro mandato en 2023, algo que en su distrito descuentan que está en sus intenciones.

Para finalizar la gira por China, la comitiva presidencial visitó el Centro Tecnológico Huawei; Ishii no se lo perdió Twitter @Kicillofok

Su alusión a “los caídos en Croacia” despertó una ola de bromas en las redes, que encabezó el exintendente de Morón (Pro) Ramiro Tagliaferro. “Definitivamente viven en otro mundo”, escribió, acompañando el video de la gaffe.

Croacia estuvo en guerra en los años 90 del siglo pasado, cuando después de la caída del Muro de Berlín estalló Yugoslavia, el Estado socialista que integraba junto con Serbia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, Kosovo, Montenegro.

“Si me equivoco déjenmelo saber -les dijo a los concejales al terminar su discurso inaugural en el que detalló sus planes para el municipio en 2022-. Me estarán ayudando”. Nadie pareció hacerle caso y decirle que rectificara su homenaje con una plegaria para los ucranianos en lugar de los croatas.