Mario Negri: “En el Senado está la madriguera del kirchnerismo”

CÓRDOBA.– Aunque en las PASO de Juntos por el Cambio en Córdoba compiten cuatro listas, las que encabezan para el Senado Mario Negri y Luis Juez concentran la atención. En diálogo con LA NACION, Negri reivindicó que “siempre” fue un opositor al kirchnerismo; prefirió no especular sobre su rol en el 2023.

–¿Por qué no se pudo hacer una lista única entre la suya y la de Juez?

–Mi candidatura fue un pedido de los organismos que conducen el radicalismo de Córdoba. Hasta el último manejaban hipótesis de listas de unidad donde no se consideraba a los dirigentes de la UCR para encabezar alguno de los tramos, lo que no guardaba relación ni con el poder territorial del partido ni con las encuestas. Por eso mi decisión de aceptar el pedido y ser candidato. En nuestra lista están los tres partidos que dieron origen a Juntos por el Cambio, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. Es una lista más de la gente que la va a votar que de los dirigentes que la integran.

–¿Qué lo diferencia de Juez?

–Quiero ser prudente, que sea la gente con su voto la que decida quién cree que representa mejor los principios y los valores de Juntos por el Cambio. Desde la presidencia del Interbloque en Diputados y mi participación en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio he dado muestras de saber administrar las diferencias, de buscar equilibrios, de que debe primar lo colectivo y no lo individual. He sido siempre opositor al kirchnerismo, desde el primer día porque siempre vi hacia dónde querían llevar al país. No necesito contar mi trabajo en el Parlamento porque están los testimonios de mis posiciones.

–¿Qué hará si pierde la interna? ¿Qué rol imagina para 2023?

–Nunca asumo una campaña pensando en perder y ahora tampoco. Vamos a ganar. El 2023 está lejos, ahora tenemos que ponerle un freno al kirchnerismo que está a pocos diputados de tener la mayoría para consagrar un modelo de país al que nosotros nos oponemos, un modelo de impunidad, sin división de poderes, sin Justicia independiente.

–¿Por qué quiere ir al Senado? ¿Por qué está Cristina Kirchner?

–Porque ahí está la madriguera del kirchnerismo. Es el laboratorio donde diseñan un país que no tiene nada que ver con los cordobeses, somos como el agua y el aceite. Ahí está la matriz del modelo populista que arrasa a la clase media, asfixia a la producción y menosprecia a la educación, los motores de cualquier sociedad que aspira a vivir mejor y tener un futuro. Desde Diputados paramos muchas iniciativas, quiero sumarme a colaborar desde el Senado para seguir haciéndolo.

–¿Qué rol tuvo y tiene Mauricio Macri en esta interna en Córdoba?

–Su rol no tiene que ver con la interna. Mauricio quiere mucho a Córdoba y los cordobeses lo hemos apoyado siempre. Su figura es valorada y respetada incluso por muchos que localmente votan por el peronismo.

–¿Con quién confrontará luego de las PASO, con el peronismo cordobés o con el Frente de Todos?

–Eso es un tema que debería resolver el peronismo, no nosotros. Muchas veces han votado juntos leyes que nosotros rechazamos porque van en dirección del país que diseña Cristina. Confrontaremos con quienes no representen los valores esenciales de la democracia, con quienes defiendan un modelo populista, desprecien la transparencia, encubran la corrupción. Siempre fuimos opositores.

–¿Consolida o debilita esta interna a Juntos por el Cambio de cara a la campaña posterior a las PASO?

–Siempre defendí las PASO, sobre todo cuando las quisieron suspender o eliminar para tratar de que la oposición se dividiera. Con las PASO Juntos por el Cambio se fortalece y la unidad está garantizada, el domingo 12 a la noche vamos a estar todos juntos, no lo duden.

–¿Qué rol tuvo y tiene Horario Rodríguez Larreta en Córdoba? ¿Es el nuevo líder de Juntos por el Cambio?

–Juntos por el Cambio es una coalición de partido y yo pertenezco a la UCR. Horacio es un gran gobernante, es mi amigo y hablamos mucho sobre el presente y el futuro del país, como lo hago con María Eugenia Vidal y Lilita Carrió; con los de mi partido, como Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suarez y tantos otros como Facundo Manes y Alfredo Cornejo. En Córdoba, como en otras provincias, las candidaturas se definieron con prescindencia de lo que piensan dirigentes de otros distritos. Juntos por el Cambio no tiene liderazgos absolutos sino colectivos que tienen que ver con un proyecto y un modelo de país. A los liderazgos los reconoce la gente. Más adelante resolveremos entre todos los partidos que integran Juntos por el Cambio quién es el dirigente que mejor contenga y exprese ese proyecto para terminar con el modelo populista que encarnan Alberto y Cristina.

LA NACION