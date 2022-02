Mario Negri: “Van a decir que Macri es piromaníaco y prendió fuego Corrientes”

El diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, criticó duramente al Gobierno nacional por los incendios en Corrientes: “Lo que tienen que hacer es apagar el fuego y después buscar las responsabilidades. Hay que evitar que muera la gente y se pierdan los bienes. Que se dejen de joder, lo único que les falta es estar tan cargados de odio y decir que el gobernador (Gustavo Valdés) prendió el fuego”.

“El Gobierno tiene muchos problemas, pero también tiene falta de sentido de la oportunidad política para hacer determinadas cosas. Empiezan los incendios y publican una foto atajando penales. Nosotros en Córdoba hemos tenido incendios y a lo primero que se acude es a salvar a la gente y apagar el fuego. Después vienen las discusiones”, agregó en una entrevista que dio este lunes al programa de María Laura Santillán en radio CNN.

Uno de los apuntados por Negri fue Alberto Fernández: “El Presidente no tiene que esperar a que lo inviten a Corrientes, así como va a un acto de La Cámpora por qué no se tomó el avión y se fue el primer día. Ya no se puede jugar con la vida, con el patrimonio y con la incertidumbre de la sociedad, jugar a la chicana política. Es una locura, tienen pérdida del sentido de la oportunidad”.

También cargó contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, reciéntenme citado al Senado: “Tiene ganas de pelear. Se fue a Misiones a llevarles plata pasando por encima de Corrientes. Hay una cultura donde ni siquiera lo que está en peligro lo frena de esa impudicia con la que se atropella y se ordenan las prioridades”.

Y añadió: “Tienen 3-4 mil millones de pesos para el plan para el fuego y no lo ejecutaron. Son una bolsa de mentiras. Lo único que falta es que lleven guantes de boxear al medio del incendio para ver si le pegan a algún opositor. Van a decir que (Mauricio) Macri es piromaníaco y prendió fuego Corrientes. Es una falta de sentido común frente a la sociedad, estos perdieron la sensibilidad y responsabilidad mínima que tiene el Estado. El problema lo tienen en la naturaleza de la concepción que tienen como Estado, por eso estamos como estamos. Este gobierno tiene desorden de prioridades desde que asumió”.

Distintos animales se mantienen a salvo del fuego en la Reserva Don Luis, Cambyretá, Ituzaingó, Corrientes, que forma parte del Parque Nacional Iberá. También ahí se les provee de alimentos, agua y algunos cuidados. Marcelo Manera - LA NACION

El diputado contó que dialogó con Valdés y definió como “atroz” la “forma y velocidad” con la que el fuego devastó centenares de hectáreas. También, defendió su decisión de pedirle ayuda a Estados Unidos: “Cuando el gobernador pide una colaboración a Estados Unidos de aviones con gran transporte de agua, que hizo muy bien en pedirlo porque acá no hay, lo mismo hizo Evo Morales en su momento cuando Bolivia sufrió una situación similar y eso lo ayudó muy rápido”.

“En Corrientes -continuó- van más de 800 mil hectáreas. Eso marca lo devastador que es en poblaciones cercanas como Santo Tomé. Menos mal que se encarriló, que el gobernador tuvo paciencia y se perdieron unos días en los que Cabandié innecesariamente se largó a una batalla verbal mientras a la gente se le quemaba los campos”.

Por último, Negri se refirió a la campaña que lleva adelante el influencer Santiago Maratea, quien ya juntó millones de pesos para ayudar a los bomberos que trabajan para sofocar las llamas en el Litoral: “Independientemente de lo que podamos hacer en nuestra responsabilidad, lo de Maratea muestra que hay liderazgos sociales frente a la comunidad que son capaces de mostrar que hay una sociedad que, aunque esté fatigada, tiene un nivel superior frente a los problemas que algunos dirigentes que gobiernan no”.