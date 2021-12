Federico Storani, sobre Mario Negri: “Efectivamente tiene que dar un paso al costado”

El histórico dirigente radical Federico Storani se metió hoy en la feroz interna que vive el partido después de las elecciones y la describió como una “hoguera de vanidades”. Pese a que se mostró convencido de que la Unión Cívica Radical (UCR) se ordenará para disputar el poder en 2023, pidió que el debate se centre en los contenidos y también consideró que el líder del bloque originario en Diputados, Mario Negri, debe “dar un paso al costado”.

Después de que 12 legisladores se escindieran del espacio que conduce el cordobés en la Cámara Baja y aunque señaló que Negri es su amigo, Storani consideró en FM Milenium: “Creo que [Negri] tiene que advertir que todos tenemos que seguir militando, pero cumpliendo roles diferentes. Era secretario del bloque cuando yo era presidente del bloque, mirá el tiempo que ha transcurrido. En el medio pasaron elecciones que generaron otras realidades hasta en su provincia y tiene que ser receptivo a lo que plantea el votante. No se puede pretender ser dirigente sin ser receptivo al mensaje que le están dando. Si hubiera sido receptivo, efectivamente tiene que dar un paso al costado”.

Al asumir que el radicalismo ahora discute “espacios de poder en miras de los alineamientos para 2023″, Storani expresó: “Hoy corresponde poner los caballos delante del carro y no el carro delante de los caballos. A mí no me interesa si hay fricciones porque el partido está acostumbrado, me molesta que sea sin contenido, sin sustancia. Es como una feria de vanidades, más parecido a hoguera de vanidades, porque vamos a terminar quemados sin que estemos discutiendo la agenda que la sociedad espera de nosotros”.

En ese sentido, insistió con la importancia de “poner la prioridad en el debate de contenidos” y explicó los motivos de su afirmación: “Está clarísimo que la experiencia anterior de Cambiemos no fue exitosa y no nos podemos dar el lujo de una nueva frustración”.

Al respecto, fue crítico del rol que cumplió la UCR cuando se alió con Pro para allanarle el camino a Mauricio Macri en pos de que desembarcara en la Casa Rosada y dijo que en ese momento se creó una coalición electoral y no de gobierno. “Nosotros pretendíamos discutir las políticas públicas esenciales en un ámbito institucionalizado y nunca ocurrió por falta de voluntad del gobierno de Macri, pero también por complicidad y complacencia de las autoridades del radicalismo. Hubo una actitud de sumisión y sometimiento y esa actitud no condice con los antecedentes de un partido histórico que debería cumplir otro rol”, planteó.

Por ello criticó duramente al entonces intendente de la ciudad de Santa Fe José Corral, quien fue presidente de la UCR entre 2015 y 2017. Opinó sobre él que tuvo un “papel extremadamente sumiso y sometido” y que le faltó “actitud de rebeldía”. Sin embargo, habló de otra etapa cuando llegó a la conducción Alfredo Cornejo y describió su manejo como “un poco mejor”.

Además, apuntó directamente contra la gestión del fundador de Pro: “Cuando venían crisis terribles y cuando quemaban las papas nos llamaban para sacarse la foto. Macri había dicho ‘tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años’ y fue un fiasco; que era fácil de resolver inflación y fue todo lo contrario; y que iba a terminar con pobreza cero y terminamos con una pobreza estructural superior al 40%”.

El destino del radicalismo

Con el objetivo de evitar repetir esa experiencia, Storani remarcó la necesidad de debatir los temas de fondo para después encontrar a los “mejores representantes” que expresen las ideas comunes que se alcancen. “El radicalismo es un partido muy orgánico a pesar de estos cimbronazos y va a terminar bastante bien ordenado y con capacidad de disputar el poder”, refirió el dirigente, que también vaticinó que en 2023 ″es muy posible que haya fórmulas combinadas dentro de Juntos por el Cambio (JxC)”.

Asimismo, analizó el surgimiento de nuevas figuras radicales para estas elecciones legislativas, como el neurocientífico Facundo Manes, con quien dijo que tiene diálogo y a quien le valoró que “no se prende a la grieta de la descalificación”.

Storani indicó que la “recuperación” del partido “no ocurrió por generación espontánea, sino por mucha militancia” y lo ejemplificó con la alta participación para la interna de la fuerza. “Eso explica por qué algunos emergentes se sintieron tentados a subirse sobre esa corriente, no fue porque vino de generación espontánea”, manifestó.

Además se mostró en disidencia con los radicales que propician una línea más dura contra el oficialismo y entendió que “con el anti no se construye nada”. Tampoco estuvo de acuerdo con intentar un acercamiento desde JxC hacia el liberal Javier Milei. “Nosotros estamos en las antípodas de eso porque no entendemos que sea rebeldía, sino lo más reaccionario y conservador que existe”, puntualizó al respecto del nuevo diputado.

La relación con el Gobierno

Incluso creyó “necesario” establecer un diálogo con el Gobierno, con la condición de que cada partido mantenga su identidad y su independencia. “Ahora, por supuesto que la veo difícil. La reacción de Cristina después de las PASO fue sacudirle con las renuncias al propio gobierno de Alberto Fernández y después con una carta pública que era parecida a una canción de Pimpinela: ‘Te llamé tantas veces, no me contestaste’. No era muy de estadista”, ironizó Storani, que reparó: “Yo creo en la necesidad del diálogo, del encuentro, de denominadores comunes; pero en ámbitos muy institucionalizados”.

A su vez se refirió al acto por el Día de la Democracia que organizó el Frente de Todos como una expresión “sectaria”, ya que entendió que el Gobierno debería haber realizado una convocatoria más amplia y multipartidaria.

“Eso que se llama ‘sectarismo’ no es muestra de fortaleza, sino de debilidad. Está muy bien que inviten a Pepe [Mujica], a Lula [Da Silva], a los representantes extranjeros. Pero si el que puede lo más, puede lo menos, también deberían haber invitado a los que están vivos y tuvieron una participación extraordinaria en la recuperación de la democracia. [El acto] fue un intento de fortalecimiento y mostró debilidad, porque volvieron a perder una oportunidad como tantas veces de hacer una cosa más amplia de una fecha que excede a cualquier partido político”, sostuvo.