La interna de Juntos por el Cambio no da tregua y un sector busca excluir a Mario Negri

CÓRDOBA.- La interna de Juntos por el Cambio (JxC) no se toma vacaciones. El senador nacional Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo De Loredo se reunieron en Córdoba con quien fuera su jefe de campaña, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, para analizar la agenda de este año. Después del encuentro Ferrer pasó algunas facturas por el traspié de la oposición en la sesión de Bienes Personales, donde pesó la ausencia de su coterránea Gabriela Brouwer de Koning, y por el “mal cálculo” del quorum en Senadores.

“Coincidimos que fue un error táctico de todos los bloques, del Pro, de (Mario) Negri. Contaron mal”, dijo Ferrer. Negri perdió la interna de JxC en Córdoba, precisamente, frente a la dupla de Juez y De Loredo. El radical electo, además, se convirtió en jefe de la bancada Evolución que rompió con el radicalismo. Ese día dijo a LA NACION: “No puede ser que los que pierdan conduzcan y los que ganen acompañen”.

Negri se mantiene hasta ahora como jefe del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio.

Mario Negri en la convención de la UCR por las elecciones del partido Gerardo Viercovich - LA NACION

“Nuestra vocación es trabajar en conjunto, más allá de lo que venga en la etapa de definiciones. Mantenernos unidos y ponerle un límite al kirchnerismo. Y desde allí comenzar a construir un proceso político en Córdoba que nos permita gobernar la Provincia”, afirmó Ferrer al periódico Tribuna de Río Tercero.

Mientras el senador y el diputado esta vez prefirieron no hacer declaraciones después de la reunión, el dirigente de Río Tercero planteó que coincidieron en la “racionalidad” de JxC y calificó directamente de “papelón” el proceder del jujeño Gerardo Morales. “Más allá de que es su opinión, no es para expresarla en público. Es volver a generar en la gente ese mensaje que JxC está en crisis, cuando no es así”, afirmó.

Morales cuestionó la ausencia de la alianza opositora en la reunión en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Nosotros contrajimos la deuda y lo menos que tenemos que hacer es ir”, afirmó el jujeño.

Con Bullrich y Larreta

En la interna nacional de JxC, Juez y De Loredo siempre se mostraron cerca de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. A las horas de los dichos del gobernador, el senador cordobés afirmó que “no hay que ser funcional al kirchnerismo”.

Con Negri la relación es tensa en Córdoba, más allá de que después de la derrota en la interna hubo una reunión entre todos los sectores. Hay cuestionamientos en voz baja a su conducción. El único punto que los unió fue la oposición a la legalización del juego online en Córdoba, proyecto impulsado por un radical, ahora suspendido como afiliado.

Martín Lousteau se involucró en la interna cordobesa, apoyando primero en la de la UCR a De Loredo contra Negri y, después, en las PASO a la dupla que resultó ganadora. Ferrer es un dirigente que responde al senador porteño.

Después del encuentro para ver la agenda, De Loredo optó por plantear que “vienen dos años complejos para la Argentina. Tenemos la responsabilidad de cumplir con la gente, de trabajar para solucionar los problemas y de construir los consensos que necesita el país” y Juez afirmó que “siempre es un placer juntarse con amigos y si con ellos compartís el mismo sueño de trabajar para que las cosas cambien, ni te cuento”.