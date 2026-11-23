Mario Santucho, el jefe guerrillero que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA prevé homenajear, lideró el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización armada que actuó en las décadas de los 60 y 70 y que tuvo su acto de violencia más grande en 1975, cuando atacó el Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno”. Su actividad registró numerosas acciones y víctimas, incluyó una fuga de un penal y finalizó con una muerte en un operativo de un grupo de tareas de la dictadura militar de 1976, tras el cual su cuerpo fue desaparecido.

Santucho nació en Santiago del Estero, el 12 de agosto de 1936. Su militancia política comenzó en Tucumán, donde se recibió de contador público. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, fue delegado estudiantil en el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del ERP, organizaciones que propendían a la toma del poder a través de la lucha armada e inspiradas en la revolución cubana.

Los ataques del ERP contra regimientos militares fueron parte de su sello de identidad. El 19 de enero de 1974, con Juan Domingo Perón de regreso en el poder luego de su exilio en España, el ERP atacó una guarnición militar en Azul, en una acción con la que la organización guerrillera buscaba hacerse de armamentos.

En ese ataque murieron el conscripto Daniel González y el coronel Camilo Gay. La esposa de Gay, Norma Ilda Casaux, fue tomada de rehén junto a sus dos hijos y murió al recibir una ráfaga de ametralladora. El coronel Jorge Ibarzábal fue secuestrado y estuvo diez meses en cautiverio. Fue ejecutado cuando sus captores lo trasladaban y fueron sorprendidos por un control policial en la localidad de San Francisco Solano.

Una imagen del ataque del ERP al Batallón Domingo Viejobueno telam-14399

En 1975, el ERP protagonizó atentados y asesinatos de gran impacto, incluido el ataque al batallón Domingo Viejobueno, en la localidad de Monte Chingolo, en las vísperas de la Navidad. El 23 de diciembre de ese año, unos 70 guerrilleros coparon el lugar en busca de apoderarse de diez toneladas de armas. Hubo 67 muertos en la operación guerrillera, que fracasó.

El mismo año 1975 fue el momento de otro de los hechos más crueles del ERP. El martes 19 de agosto fue hallado el cadáver del coronel Argentino del Valle Larrabure, a quien la organización había secuestrado en agosto de 1974 durante el copamiento de la Fábrica Militar de Villa María. El militar fue mantenido en cautiverio, dentro de un pozo, y había perdido 48 kilos de peso al ser hallado su cuerpo.

También en 1975 el ERP protagonizó un combate en Manchalá, Tucumán, con más de cien guerrilleros. El Ejército recuperó, en esa oportunidad, documentación de un ataque que la organización planificaba realizar en un puesto de comando táctico de Famaillá.

El teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy, segundo jefe del Regimiento de Infantería Nº 1 Patricios, fue otra víctima de la organización guerrillera que comandaba Santucho. Fue ultimado durante un ataque al Comando de Sanidad organizado por el ERP, durante el gobierno constitucional de Raúl Lastiri, el 6 de septiembre de 1973.

Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El 15 de agosto de 1972, Santucho participa de una masiva fuga de presos políticos del penal de Trelew, detenidos por orden del gobierno de facto de Agustín Lanusse. La operación se conoce como la “Masacre de Trelew” (murieron 16 presos), pero el jefe del ERP fue uno de los que lograron concretar el escape. Abordó un avión a Chile y luego viajó a Cuba. En noviembre, vuelve a la Argentina para retomar la conducción del ERP.

Santucho tuvo un trágico final en julio de 1976, cuando la dictadura militar llevaba cuatro meses en el país, durante un operativo realizado por el Ejército en Villa Martelli.