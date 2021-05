Mario Secco: un intendente confrontativo y ultrakirchnerista que descansa en su respaldo electoral

Con gesto adusto y voz fuerte, Mario Secco despotricó contra la oposición el miércoles, en un acto con la plana mayor del Gobierno en su distrito, Ensenada, donde gobierna desde 2003. Con varias frases sacudió la mañana, incluso una que trajo a la memoria un discurso dictatorial. Los que conocen el día a día de este intendente no se sorprenden por el estilo confrontativo, que cultiva también en la política local. Secco es un jefe comunal polémico y ultrakirchnerista que se sostiene en el poder a fuerza de votos y de una capacidad de trabajo, que la oposición le reconoce. El oficialismo local sostiene que transformó su ciudad; sus detractores lo tildan de autoritario y le marcan errores.

A principios de marzo, el intendente de Ensenada abrió las sesiones del Concejo Deliberante y se definió como “soldado de Cristina Fernández de Kirchner”. Este miércoles, con la vicepresidenta como testigo privilegiada, desafió a la oposición con una frase que pronunció Leopoldo Galtieri. “En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darles batalla en las elecciones”, señaló.

“Fue desafortunada, porque la dijo una persona que no tiene nada que ver con mi espíritu. Los que me conocen saben que estoy muy lejos de eso”, aclaró Secco al día siguiente de su discurso, en declaraciones a Radio Nacional.

El momento en que el intendente de Ensenada parafraseó al dictador Galtieri

Los opositores en su distrito dan fe del estilo polémico y confrontativo del jefe comunal. “No es casualidad esa frase desafortunada. Él tiene incontinencia verbal y hace una política de la descalificación. No nos permitieron participar para nada en las medidas por la pandemia. Apoyamos los proyectos que presentaron, pero a él no le interesa. No tiene grises. Para hacer política en democracia no puede ser todo blanco o negro. Es autoritario”, afirmó a LA NACION Gustavo Asnaghi, concejal por Juntos por el Cambio, que enfrentó a Secco como candidato a intendente en 2015 y 2019.

Asnaghi, hermano del periodista Carlos Asnaghi, aclara que no tiene “mala relación” con el intendente, aunque sí “muy poca”. Y añade: “Nos toma como enemigos. Esa frase se la ha dicho a la oposición. Nosotros no somos un enemigo armado”.

El secretario de Relaciones Institucionales, Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de Ensenada, Agustín Duscovich, caracterizó el vínculo entre Secco y la oposición. “El intendente dialoga con la oposición a través de los concejales del Frente de Todos. Y, una vez por año, brinda su informe”, indicó a LA NACION. Trece de los 18 concejales son oficialistas, como los seis consejeros escolares del distrito.

Secco fue parte de la "foto de unidad" del Frente de Todos en Ensenada, tras el anuncio de un programa para finalizar la construcción de 55 mil viviendas Twitter

Secco accedió a la intendencia de Ensenada en 2003, cuando le ganó a Adalberto del Negro, que gobernaba desde 1991 y buscaba otro mandato. De origen radical, ganó esa elección con el 44,8% desde la boleta del Frente Alternativo para el Cambio Ensenadense. Fue reelegido en 2007, con el 58,93%; en 2011, con el 56,95%; en 2015, con el 55,79%, y en 2019, con el 70,85%.

Antes de acceder a la intendencia, fue secretario general del sindicato de municipales ensenadense, un gremio que sigue en manos de dirigentes de su confianza. Lo lidera Miguel Rodrigo y el secretario adjunto es Martín Secco, hijo del intendente, que además es concejal por el oficialismo. El Frente Grande es el espacio político del intendente.

El oficialismo remarca sus logros. “El primero de sus anuncios cumplidos fue la estatización de todos los servicios municipales. Estaba tercerizada la recolección, la poda, la recaudación, el tránsito. También estatizó la costa de Punta Lara, que estaba privatizada y había que pagar un camping para entrar. La ciudad, que estaba hundida en la pobreza, creció. Se hizo un gran trabajo en obras y servicios públicos. Y todo lo que ofrece el municipio en materia cultural, deportiva, de servicio, es gratuito”, resumió Duscovich.

El funcionario municipal destacó que Ensenada es “la segunda ciudad que más aporta al PBI industrial”. Resumió que en el distrito están empresas como YPF, Siderar, Air Liquide, Astilleros Río Santiago, Petrocuyo, entre otras, y que “se desarrolló un parque industrial municipal”. A Secco, remarcó, “la oposición le destaca su capacidad de trabajo”. El intendente, cuenta Duscovich, “arranca a las 6.30 y no termina hasta las 21 o 22, de lunes a lunes”.

La oposición subraya que la presencia de empresas de primera línea le permite a Secco una amplia recaudación por tasas municipales que engrosa notablemente el presupuesto. “Tengo que reconocer su capacidad de trabajo. Es avasallante, está desde las 7 hasta las 19 y la ciudad ha crecido. Recibe mucho dinero de empresas por las tasas, que suman al presupuesto, que es de $2300 millones”, plantea Asnaghi a este diario.

"Randazzo es un fracasado, no puede ganar ni en Chivilcoy", fue la frase que le dedicó Mario Secco al exministro de Cristina Kirchner Santiago Hafford / LA NACION - Archivo

“La política ambiental funciona mal, las empresas no tienen el control que corresponde. Hay una división entre Punta Lara, El Dique y el centro, nunca pudo unirlos. Otros temas son las usurpaciones y la inseguridad. Y los empleados municipales tienen un sueldo que es la mitad del que cobran los de Berisso”, completa el concejal opositor, con una comparación con el distrito vecino.

Un referente peronista que lo conoce y afirma tener buena relación con él, define a Secco como “hiperkirchnerista, siempre con posiciones muy extremas”, pero también “buen gestor” en un distrito “muy peronista, donde es imposible que gane Cambiemos”. Y añade: “Se llevaba mal con [María Eugenia] Vidal; lo banca Axel [Kicillof]. Es un personaje”.

La cercanía de Secco con la vicepresidenta y su pertenencia al reducido círculo de los leales tiene como sello de garantía haberse mantenido inalterable durante los cuatro años que gobernó Cambiemos, cuando muchos de los jefes comunales del peronismo se acercaron o tendieron puentes, más o menos disimuladamente, con Vidal y su gabinete. Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y actual ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, fue otro de los que nunca se alejaron de Cristina Kirchner y el Instituto Patria, incluso luego de las derrotas de 2015 y 2017. El miércoles, los tres compartieron escenario.

Mario Secco ingresa al recinto de la Legislatura de La Plata

En diciembre de 2017, Secco ocupó el centro de las críticas de la política por un hecho violento: irrumpió en la Legislatura bonaerense junto a otros militantes kirchneristas, con piedras y cartuchos en sus manos, cuando Cambiemos intentaba aprobar la reforma previsional del Bapro. Secco subió hasta el estrado de la presidencia de la Cámara y arrojó los cartuchos sobre el escritorio, para denunciar la represión policial,. La fuente justicialista recuerda que, tras ese episodio, el intendente bajó el perfil “un par de meses, porque fue algo muy grave”.

En su discurso del miércoles, despotricó contra Mauricio Macri y Vidal. “¿Qué hubiese sido de nosotros en este año de pandemia si no tuviéramos a Alberto [Fernández] y a nuestro gobernador? ¿Se imaginan si hubiesen estado Vidal y Macri, que abandonaron nuestras ciudades y nos persiguieron?”, se descargó. Un exfuncionario del gobierno de Vidal aseguró a LA NACION que siempre estuvieron “a disposición” de Secco y que lo recibieron en la Gobernación “más de una vez”.