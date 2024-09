Martín Guzmán reconoció que la cuarentena fue más larga por motivos políticos

Escuchar

El exministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández Martín Guzmán defendió su rol en el Gobierno, apuntó contra cómo se manejó la cuarentena durante la pandemia por Covid-19 y aseguró que fue “desigualadora”. “En un momento pasó a ser un tema más político, una bandera más política, el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno”, afirmó.

En una entrevista con el canal de streaming de Cenital, el economista aseguró que muchas de las medidas sanitarias tuvieron que ver con eso, y consideró: “ La cuarentena fue más larga de lo que debería haber sido, desde mi punto de vista y dada la información técnica que tenía ”.

De esta forma, explicó que las decisiones tomadas en el 2020 respondían a que como les estaba yendo “bien con la sociedad”, el aislamiento era algo que “tenían que extender”. “Eso fue hasta que se perdieron las elecciones y ahí todo fue culpa del supuesto ajuste fiscal que no era tal”, marcó y resaltó: “Sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado”.

Las declaraciones del exfuncionario albertista circularon rápidamente por las redes sociales, y algunos personajes del gobierno actual se hicieron eco. Uno de ellos fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que calificó a la cuarentena como un “plan de encierro, sometimiento y dominio”.

“Se enamoraron de esa herramienta porque les daba rédito político tener el control total de la economía. El problema es que la gente se moría y se fundía...”, escribió en su cuenta de la red social X.

La cuarentena se convirtió en un plan de encierro, sometimiento y dominio. Se enamoraron de esa herramienta porque les daba rédito político tener el control total de la economía. El problema es que la gente se moría y se fundía... — Javier Lanari (@javierlanari) September 2, 2024

Otro fue el portavoz presidencial Manuel Adorni, que también compartió el video en sus redes y aseguró: “Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Javier Milei”.

Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Javier Milei. Fin. pic.twitter.com/wnM9blzmWM — Manuel Adorni (@madorni) September 2, 2024

Guzmán le respondió a Adorni con un posteo en X, responsabilizando al ministerio Salud: “No me descontextualices. Son palabras de quien era ministro de economía. En el contexto de pandemia todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción sólo podía ser una, y era la de Salud. Todas las otras carteras se subordinaban a ello, gustase o no. Yo era quien justamente mostraba a mediados de 2021 que, con la economía creciendo fuertemente y el salario real registrado recuperándose, caía el salario real no registrado, no producto del supuesto ajuste que se me adjudicaba, sino de las restricciones sanitarias. Y mostraba que en otros países se iban relajando un poco antes las restricciones. Pero era simplemente la opinión de quien era ministro de economía, a quien le toca marcar lo que corresponde a su área de gestión. Lo que me preocupa ahora es que con las decisiones que están tomando sobre las jubilaciones y la desregulación de los precios de los medicamentos ustedes están provocando un efecto perjudicial más grande que la pandemia sobre los sectores más desprotegidos”.

No me descontextualices. Son palabras de quien era ministro de economía. En el contexto de pandemia todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción sólo podía ser una, y era la de Salud. Todas las otras carteras se subordinaban a ello, gustase… https://t.co/7INOAEsqko — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) September 2, 2024

Por su parte, el jefe del Consejo de Asesores del Presidente, Damián Reidel, se hizo eco de las palabras del vocero presidencial, hizo referencia a la reforma jubilatoria y agregó: “El cinismo despiadado de extender la cuarentena porque les convenía políticamente es una buena manera de poner en contexto la nueva ley previsional. No les importó un carajo el sufrimiento enorme que le impusieron a la sociedad que incluyó la muerte de ancianos (y jóvenes también) en soledad porque no los pudieron acompañar su seres queridos. Ahora dicen que quieren defender a los jubilados”.

“Repasemos los números de la nueva ley: 1) Aumenta el gasto 1.2% del PBI en 2025 2- el valor presente de este flujo descontado al 5% es 25% del PBI. Esta cifra es similar al monto reestructurado por Guzmán. Ese monto supuestamente impagable. Eso es lo que quieren agregar ahora. Y ojo que esto es una subestimación del costo: dependiendo de la suba del salario real, esta carga fiscal puede aumentar muchísimo. Si el salario real creciera a un ritmo del 6% anual, el costo fiscal llegaría a 60% del PBI. Por algo Cristina [Kirchner] vetó la reforma previsional durante su gobierno y la llamó ‘ley de quiebra’. Guzmán restructuró porque un 24% era impagable. Ahora quieren agregar hasta 60%. Esto no es para ayudar a los jubilados. Esto es para llevarnos nuevamente al default y culpar al presidente Milei. ¿Por que lo hacen? Porque, como te explica Guzmán en el vergonzoso video de abajo, no les importa nada más que sacar rédito político a costa del sufrimiento de nuestro país. Les pido a los legisladores que reconsideren este proyecto irresponsable ”, remarcó, en un mensaje que fue reposteado por el propio Milei en su cuenta de X.

El cinismo despiadado de extender la cuarentena porque les convenía políticamente es una buena manera de poner en contexto la nueva ley previsional.



No les importó un carajo el sufrimiento enorme que le impusieron a la sociedad que incluyó la muerte de ancianos (y jóvenes… https://t.co/np9YkIevXh — Demian Reidel (@dreidel1) September 2, 2024

El distanciamiento con Alberto Fernández

Guzmán -que renunció a su Ministerio a mediados de 2022- ya se había separado de la figura del expresidente Fernández luego de que se conocieran las acusaciones de violencia de género en su contra. “Me genera un profundo asco”, dijo tras la radicación de la denuncia de parte de Fabiola Yañez.

Durante una entrevista en Radio con vos, el que en un momento fue considerado “un pilar” en la primera parte de la gestión albertista, no escatimó en reparos ante las imágenes y declaraciones que se conocieron en la últimas semanas en torno a las agresiones que habría sufrido Fabiola en la Quinta de Olivos. “Lo primero que me generan todas las noticias que vivimos esta semana es un profundo asco. Me parece que hay cosas que son muy graves“, evaluó.

“Lo primero que espero es que Fabiola se sienta protegida. Es evidente que sufrió y tiene mucha angustia, y debemos cuidarla”, dijo y sostuvo que aquellos acontecimientos que habrían sucedido en la cúspide del Poder Ejecutivo afectan la imagen de toda la clase política. “Con esto se junta y se mezcla todo, y le genera a mucha gente la percepción de que la política es estar en otra y abusar del poder que se consigue, lo cual hace mucho daño a un proyecto popular. Pero no todo es lo mismo”, diferenció.

En ese sentido, Guzmán aclaró que nunca habló sobre temas de parejas con el expresidente, pero resaltó el error en el que incurrió el exmandatario: “Cuando ves las cosas que salieron... Uno puede hacer lo que quiera con su pareja, pero cuando estás en una situación así habría que dedicar toda la energía al país. Vemos esto y parece que la energía no estaba puesta ahí. Si sos presidente, te dedicás a eso, porque no hay personas que tenga ese poder. Expone a todos (...) Y ya habían pasado cosas como lo de la foto de Olivos”.

LA NACION