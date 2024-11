Martín Guzmán y Guillermo Francos se cruzaron en redes con chicanas y duras críticas

“Venden muchas mentiras, le cuentan a la gente una película que no está ocurriendo”, dijo Martín Guzmán en una entrevista que LA NACION publicó este 10 de noviembre. Esa y otras críticas del ex ministro de Economía de Alberto Fernández a la administración de Milei provocaron una reacción del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que le respondió primero por televisión y luego escaló la discusión por redes sociales.

El exfuncionario de Alberto dijo, entre otras cosas: “Obviamente hoy los únicos que festejan son el sector financiero y otros sectores de la economía que venían creciendo mucho, no por esa razón, como el sector energético. Pero lo que la Argentina experimentó es un deterioro muy fuerte del tejido social y del tejido productivo”.

Martín Guzmán en Roma, durante una entrevista con LA NACION Elisabetta Piqué

La primera respuesta de Francos fue en el programa Comunidad de Negocios, con José Del Rio, por LN+. “(Guzmán) Dice cosas que son inentendibles, como si él estuviera libre de cualquier culpa de lo que fue la gestión del gobierno en el que participó como ministro. Guzmán dejó un país con una complejidad económica. Quiero recordar estos números porque son muy importantes: teníamos 5% de déficit fiscal, sumado al 10% del Banco Central. Hablamos de 15% del PBI de déficit. Cinco veces lo que admite como límite la Unión Europea. ¿Y el ministro Guzmán acusa al Gobierno de decir mentiras, de contarle a la gente algo que no está sucediendo?. Las cosas que están ocurriendo están a la vista. La eliminación del déficit es un hecho fáctico. Él fue impotente para realizarlo”, disparó Francos. “Más aún. Estuvo dos años y algo como funcionario. En 11 meses, nosotros solucionamos todo los problemas que él no pudo solucionar”.

Pero Guzmán volvió a la carga hoy por la red social X. “Permítame ayudarlo”, dijo el extitular del Palacio de Hacienda en su cuenta y enumeró: “Me refería al aumento de 12 puntos porcentuales de la pobreza en un semestre, el aumento de la desigualdad, la caída de los salarios reales, el daño a los sistemas universitario y científico-tecnológico producto del desfinanciamiento a tales sistemas que está ejecutando su gobierno, la caída de las jubilaciones y más. En suma, me refería al enorme daño al sistema productivo, el tejido social y la capacidad de innovación que las políticas del gobierno están generando”.

Además, Guzmán afirmó que le sorprendió “escucharlo tan crítico del gobierno anterior, cuando usted fue funcionario durante casi los 4 años que duró”. Y añadió: “Quiero imaginar que usted aceptó representar al gobierno en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) todo ese tiempo por convicción, y no simplemente por el ingreso de aproximadamente 19.000 dólares mensuales que cobraba en esa posición”. Por último, lo saludó “atentamente” y citó la entrevista que le brindó a este medio.

Sr. Jefe de Gabinete



Lo vi un poco perdido en sus declaraciones en LN+ sobre a qué realidad me refería en la entrevista con



Permítame ayudarlo: me refería al aumento de 12 puntos porcentuales de la pobreza en un semestre, el aumento de…

La nueva respuesta de Francos a Guzmán

La discusión no se saldó con el posteo de Guzmán. Francos insistió: “En lugar de criticar sin fundamentos y proclamar lo que usted mismo no supo hacer, debiera pedir disculpas a los argentinos”, apuntó Francos, minutos más tarde, a través de la misma red social. A fines de “clarificar” sus dichos, el jefe de Gabinete remarcó: “Desde que asumimos el Gobierno, no hemos hecho más que trabajar incansablemente para arreglar el desastre que dejó la gestión en la que usted tuvo una participación decisiva. Nos encontramos con una inflación diaria del 1%, que claramente iba rumbo a una hiperinflación; un déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Tesoro y de 10 puntos del PBI en el Banco Central; altísimos niveles de deuda, reservas internacionales negativas en el BCRA y crisis de vencimientos”.

“Durante las dos décadas que su espacio gobernó la Argentina, los resultados fueron devastadores: casi 42% de pobreza y 20% de indigencia, sin crecimiento económico ni generación de empleo privado genuino. Usted mismo se vio forzado a renunciar al no poder controlar esta situación antes del fin del mandato de Fernández”, sumó. Así como subrayó que en menos de un año de gestión, el gobierno del presidente Javier Milei “redujo el gasto público en un 7%, alcanzó el superávit fiscal, logró un desplome de la inflación (pasamos del 30% a un 3% mensual, y vamos camino a romper ese piso) y una baja histórica del riesgo país: ustedes lo dejaron en 1923 puntos básicos, nosotros ya lo llevamos a 850″.

En la misma línea, expresó: “Honramos todos nuestros compromisos internacionales, encaminamos la relación con el Fondo y logramos superar la recesión. Hoy, gracias a la estabilidad monetaria y fiscal la economía muestra claros signos de recuperación y crecimiento y por primera vez en mucho tiempo los salarios le están ganando genuinamente a la inflación”.

Finalmente, Francos respondió “su intento de injuria” que no lo afecta: “Luego de trabajar en el sector privado gran parte de mi vida, me convocaron para representar y defender en el BID los intereses del Estado argentino, no los de un gobierno de turno. Aunque usted no lo entienda y le parezca que son lo mismo, son cosas muy distintas. A lo largo de toda mi carrera pública me dediqué siempre a defender las ideas de la libertad, para que todos los argentinos puedan desarrollar su proyecto de vida sin un Estado que los asfixie”. “El apoyo de la sociedad nos demuestra que lo que usted defiende es un modelo agotado y lleno de fracasos”, cerró.

me llaman tanto la atención sus comentarios respecto a mi entrevista en un canal de televisión sobre su nota publicada en La Nación, que me parece relevante contestar por este medio para clarificarle.

Desde que asumimos el Gobierno, no hemos hecho más que…



Desde que asumimos el Gobierno, no hemos hecho más que… https://t.co/ewXZAgtB1h — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 11, 2024

