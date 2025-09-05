Martín Juez repudió el ataque del Gordo Dan a su padre y pidió “que el Presidente se pronuncie”

El concejal cordobés Martín Juez se refirió este viernes al agresivo posteo del propagandista libertario Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, contra su padre, el senador Luis Juez. Si bien despegó al Gobierno de los dichos del streamer, reclamó unas disculpas públicas. “Es necesario que el Presidente se pronuncie”, señaló.

“Yo no le quiero endilgar al Gobierno el accionar de personas que son cercanas. Realmente no le podemos dar una adjudicación directa, no creo que haya sido una orden de Milei, pero sí creo que corresponden las disculpas, sobre todo desde un lugar humano”, indicó el hijo del senador de Pro, en diálogo con LN+.

Aunque confirmó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se comunicó con su padre por mensaje para hacerle llegar sus disculpas, el joven cordobés ahondó en la importancia de un pedido de disculpas públicas, dado el peso de los agravios de Parisini.

Anoche, el influencer y referente de la tropa digital de las Fuerzas del Cielo, agrupación militante que responde directamente al asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo, publicó un posteo en el que insultaba a Juez y agraviaba a su hija, Milagros, quien tiene parálisis cerebral. El repudiable mensaje, condenado por gran parte del arco político, se da tras el rechazo del senador de Pro al veto de la emergencia por discapacidad.

“La verdad que duele y no por el hecho de quién viene, sino porque pueda haber personas relacionadas con este Gobierno que piensen de esa forma”, advirtió al respecto Martín Juez.

Hijo de Luis Juez en LN+: "Mi papá esta muy dolido, no he podido hablar con él"

La comunicación de Karina Milei no fue el único contacto de la Casa Rosada con Juez tras el posteo de Parisini. El primero en activar una suerte de control de daños fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien anoche llamó al senador de Pro para solidarizarse con él.

Rápidamente, el jefe de Gabinete contó en una entrevista televisiva que se comunicó con Juez para decirle que repudiaba el comentario que emitió el “Gordo Dan” y le pidió disculpas. “No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, sentenció.

“Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, afirmó Francos, al tiempo que tomó distancia y aclaró que el “Gordo Dan” no forma parte del Gobierno, sino que “expresa posiciones independientes”.

Frente a estos dos contactos del Gobierno, el hijo de Juez apuntó: “Me parece que lo mismo que se dice en privado se debe decir en púbico, porque muchas veces esto que yo estoy contando [por el mensaje de Karina Milei] la gente no lo sabe. Pareciera que todo vale”.

Y a título personal concluyó: “Lo digo como hijo, suplico las disculpas públicas porque quiero pensar que no piensan lo mismo que este ser nefasto. Es necesario que el Presidente se pronuncie”.