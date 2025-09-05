El plan de los libertarios para contener a Juez: la veloz llamada de Francos y un mensaje de Karina Milei

CÓRDOBA.- Primero fue Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, quien llamó por teléfono a Luis Juez para solidarizarse con él. También recibió un mensaje, en el mismo sentido, de Karina Milei, “el Jefe”. Ellos y otros dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) apuntaron a hacer una suerte de “control de daños” después del agresivo posteo de Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan” contra el senador.

Ahora, la expectativa está en si lo llamará o le escribirá Javier Milei, a quien el cordobés considera un “amigo”, dijeron a LA NACION fuentes cercanas a Juez. Hasta este mediodía el Presidente no se había comunicado con él.

El senador eligió el silencio, convencido de que no hay que darle “más juego” a Parisini. En estas horas ha recibido apoyos de libertarios y opositores. También se sumó el gobernador Martín Llaryora a los repudios.

Su hijo, Martín Juez, en cambio, salió a hablar. “¿Qué vas a esperar de ese gordo pelotudo? Es un imbécil. Tiene un tema con ponerla; se ve que, como no lo hace, tiene que poner eso en Twitter”, dijo en diálogo con Radio con Vos. Calificó a Parisini de “inadaptado” y advirtió que “si esta es la discusión política que vamos a tener en la Argentina en los próximos años, se viene el peor de los mundos”.

Martín Juez es concejal de la ciudad de Córdoba por el Frente Cívico. Es hermano de Milagros, la tercera hija del senador y su esposa, quien nació con parálisis cerebral y tiene 24 años.

La familia, como era esperable, está afectada por los dichos de Parisini, a quien el Presidente en su última visita a esta ciudad -para participar de La Derecha Fest- le regaló su discurso como muestra de su amistad.

Ayer, después de haber llamado al senador, Francos dijo en TN que el posteo de Parisini le pareció “absolutamente fuera de lugar”. Añadió: “Creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada”.

Este viernes por la mañana, Martín Juez dijo, en referencia a Parisini: “Es difícil disociar a esta persona del gobierno nacional porque es alguien al cual el Presidente le ha dado entrevistas, ha ido al canal que tienen de streaming; por lo tanto, obviamente que por lo menos yo como hermano y como hijo me veo completamente afectado, particularmente por la brutalidad y la forma”.

Hace casi dos meses Juez también fue blanco de los trolls libertarios cuando votó por primera vez a favor de la emergencia en discapacidad -lo que ya le había adelantado al Presidente- y acompañó también la suba de las jubilaciones y el bono. Los mensajes en las redes le recordaron sus encuentros con Milei, sus cenas compartidas. Lo acusaron de “traidor”.

El Frente Cívico integra la alianza electoral de LLA en Córdoba y el senador participa de las reuniones del comando de campaña. En ese contexto, parece complejo que Juez tome alguna decisión más de fondo respecto a su sociedad política.

En el marco de esos encuentros de campaña, Juez tiene reuniones con distintos referentes libertarios, entre ellos Agustín Laje, quien también suele mantener largas charlas con el Gordo Dan en sus streamings.

Javier Milei y Agustín Laje en La Derecha Fest, en Córdoba @agustinlaje

Hace unos días, cuando ya había estado con los candidatos en su presentación, Juez se pronunció sobre las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Este Gobierno firmó un pacto con la sociedad para luchar contra la corrupción. La ‘batalla cultural’ es luchar contra la corrupción que hay en la política. No hacerlo es intolerable. No se lo tolero ni al enemigo ni al amigo”, dijo el senador a LA NACION.