Martín Lousteau defendió a Juan Grabois tras la toma del Instituto Nacional Juan Perón

El senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, salió este domingo en defensa de Juan Grabois tras su detención por haber tomado la sede Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en el barrio porteño de Recoleta, donde protestó en contra de su cierre, el despido de sus empleados, y una posible venta del edificio.

En una publicación en su cuenta de X, el referente radical apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y sostuvo: “Si tiene cuatro patas y ladra, es un perro. Si es un presidente que dicta una detención arbitraria sin orden judicial sobre un dirigente opositor, es un autoritario”. Y cerró: “Toda mi solidaridad con Juan Grabois”.

La reacción de Lousteau llegó después de que Grabois fuera liberado, tras permanecer detenido por casi 12 horas. El líder del Frente Patria Grande había sido arrestado el sábado por la noche, luego de ocupar junto a un grupo de militantes el edificio del Instituto Perón.

La toma fue desalojada por efectivos de la policía federal y fuerzas de la ciudad, quienes despejaron la zona y el edificio en medio de forcejeos y empujones. En el operativo también fue detenido un joven que acompañaba a Grabois, a quien —según su abogado— capturaron “al voleo”.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, se realizó una vigilia frente a la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, donde Grabois permanecía arrestado. Allí, militantes y dirigentes del arco opositor se congregaron para exigir su liberación.

Apenas recuperó la libertad, el dirigente social lanzó duras críticas al Gobierno. “A mí este Gobierno mucho no me quiere y es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida: tener enfrente a esta mierda de gente me llena el corazón”, declaró. Luego apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien acusó de querer “domar” a los opositores: “No entiende de la forma en la que estamos hechos. Como dicen, ella las hace; ella las va a pagar. [Javier] Milei las va a pagar, Karina [Milei] las va a pagar, [Sandra] Pettovello las va a pagar, y nosotros les vamos a cobrar cada uno de sus crímenes sociales”.

Grabois también acusó al Gobierno de tener intereses económicos detrás del cierre del instituto, ubicado en la calle Austria 2593. “La pregunta sería: ¿por qué en la casa en donde estuvieron Evita y Perón no puede estar el archivo de Perón? ¿A dónde están las cosas ahora? Si el Gobierno no puede sostenerlo podrían hacer otras cosas; transferirlo a la ciudad de Buenos Aires, al Partido Justicialista, a la CGT. Quieren vendérselo a IRSA, a [Eduardo] Elsztain, porque es una propiedad muy valiosa”, sostuvo.

En declaraciones posteriores, el dirigente vinculó la detención con lo que calificó como una “pulsión dictatorial” del Gobierno. “Todos los gobiernos con pulsiones dictatoriales caen por su propio peso, hay que tener paciencia. Siempre terminan mal. El mensaje es uno muy simple: el miedo se contagia, el coraje también. No hay que tenerles miedo", dijo este domingo por la mañana en diálogo con C5N.

Otras reacciones del arco político

El diputado nacional Martín Tetaz consideró que la detención y liberación de Grabois es “win win” para el Gobierno y para el kirchnerismo. “Demasiado conveniente para ambos. No me engancho”, escribió en su cuenta de X.

La diputada nacional por Unión por la Patria (UxP) Julia Strada se pronunció al respecto este sábado cerca de las ocho de la noche. “Inmediata libertad del compañero“, reclamó.

En un mensaje similar, el diputado nacional Nicolás del Caño sostuvo: “Libertad inmediata para Juan Grabois”.

“Dejen de jugar con la democracia y liberen a Grabois“, pidió, en la misma línea, Matías Lammens.

