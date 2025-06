Liberaron a Juan Grabois tras la toma del Instituto Nacional Juan Perón

Tras permanecer detenido durante varias horas, Juan Grabois fue liberado este domingo por la madrugada. El dirigente social había sido arrestado en la noche del sábado por haber tomado la sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en el barrio de Recoleta, para protestar contra su cierre, el despido de sus empleados, y una posible venta del edificio.

Durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo se llevó a cabo una vigilia frente a la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, en reclamo por la liberación de Grabois.

“A mí este Gobierno mucho no me quiere y es una de las cosas más lindas que me pasó en al vida: tener enfrente a esta mierda de gente me llena el corazón“, dijo el líder del Frente Patria Grande al ser liberado y añadió: ”¿Patricia Bullrich piensa que nos va a domar con esto? No entiende de la forma en la que estamos hechos. Como dicen, ella las hace; ella las va a pagar. [Javier] Milei las va a pagar, Karina [Milei] las va a pagar, [Sandra] Pettovello las va a pagar, y nosotros les vamos a cobrar cada uno de sus crímenes sociales".

“Todos los gobiernos con pulsiones dictatoriales caen por su propio peso, hay que tener paciencia. Siempre terminan mal. El mensaje es uno muy simple: el miedo se contagia, el coraje también. No hay que tenerles miedo", dijo este domingo por la mañana en diálogo con C5N.

De esta forma, el dirigente de izquierda apuntó contra la ministra de Capital Humano, a quien tildó de “delincuente”, y acusó al Gobierno de tener intereses por los cuales impiden la utilización del edificio ubicado en la calle Austria al 2593. “La pregunta sería: ¿por qué en la casa en donde estuvieron Evita y Perón no puede estar el archivo de Perón? ¿A dónde están las cosas ahora? Si el Gobierno no puede sostenerlo podrían hacer otras cosas; transferirlo a la ciudad de Buenos Aires, al Partido Justicialista, a la CGT. Quieren vendérselo a IRSA, a [Eduardo] Elsztain, porque es una propiedad muy valiosa“.

Junto a Grabois fue detenido otro joven que se encontraba en el lugar y, según las declaraciones del abogado, fue una captura “al voleo”. Los manifestantes que se acercaron a participar de la protesta este sábado por la tarde fueron desalojados un par de horas después por la policía federal y fuerzas de la ciudad que despejaron la zona y el edificio en medio de forcejeos y empujones.

Cómo fue la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón

Se preveía que la toma se extendiera durante una jornada larga, pero finalmente duró apenas unas horas. Comenzó pasado el mediodía, cerca de las 14, con una primera llegada de manifestantes que habría ingresado al Instituto por un edificio contiguo, donde funciona un Café que está conectado internamente.

A las 16, unas 100 personas celebraron una asamblea en el patio de la casona, donde Grabois anunció por una megáfono que la medida se estiraría por tiempo indeterminado en protesta por los despidos en el lugar, pero, fundamentalmente como “medida preventiva” frente a una posible venta del edificio, que también es patrimonio histórico de la Ciudad.

Sin embargo, la policía llegó al lugar minutos después. En este marco, los manifestantes, dentro y fuera del edificio, cantaron en favor de Cristina Kirchner, el PJ en general, y contra el Gobierno. Ahí, una nueva dotación de uniformados reforzó el operativo y en un movimiento sincronizado detuvieron a Grabois e ingresaron al edificio por una puerta lateral.

“La PFA actuó con firmeza y eficacia. El desalojo fue un éxito”, celebró en X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el operativo. “Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo. Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones”, siguió.