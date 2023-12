escuchar

Martín Lousteau, nuevo jefe de la UCR, sabe que el presidente Javier Milei camina sobre un campo minado por la herencia económica de Alberto Fernández y la falta de sustento legislativo que tiene para impulsar reformas y asegurar la gobernabilidad. Se muestra dispuesto a colaborar con la Casa Rosada en el arranque de la gestión, pero advierte que el radicalismo se mantendrá alerta en el rol de oposición.

Tras ser electo como el nuevo presidente del radicalismo, Lousteau dialogó con LA NACION y otros medios gráficos sobre el futuro de Juntos por el Cambio y las diferencias con Mauricio Macri y Pro.

-¿Cómo definiría el rol de JxC? Hay un sector de Pro que entró al Gobierno y usted dice que la UCR “no cogobierna”.

-Lo más importante de JxC está ocurriendo a nivel provincial. Hay diez provincias donde gobierna JxC, con fórmulas mixtas y en donde las alianzas están compuestas de esa manera. Producto de las decisiones que tomó una parte de Pro hubo una reconfiguración a nivel legislativo. Esa reconfiguración vamos a ver cómo camina conforme el Presidente vaya enviando proyectos. Ahí veremos si hay una diferencia más profunda en algunas cuestiones o no.

- Valdés y Cornejo insisten en que se mantenga la unidad de JxC. ¿Es probable que el comité nacional de la UCR tome mayor distancia que los mandatarios?

-Hoy sacamos un documento por unanimidad que habla de preservar la unidad de JxC. Lo que ocurre es que algunos fueron a un gobierno que no es de JxC. El mapa legislativo va a ordenar. Hasta ahora vimos coordinación menor entre los bloques de la CC, el de Pichetto y el de la UCR. El Pro está teniendo un debate muy profundo producto del desembarco muy significativo de referentes importantes de ese partido y exfuncionarios del gobierno de Cambiemos en el Gabinete de Milei.

-La UCR también tiene un representante en el Gobierno: Luis Petri. ¿Van a tomar una medida?

-Vamos a tomar una decisión colectiva en el comité. Creo que tiene que quedar claro que Petri no está representando al radicalismo.

-¿El vínculo entre la UCR y Mauricio Macri está roto?

-No sé. Hay algunos que hablan manos y otros, menos con el expresidente.

-¿Se imagina que la alianza nacional que unió a la UCR con Pro va a seguir vigente?

-Creo que va a depender mucho del tenor de lo que mandé Milei al Congreso. De acuerdo a las distintas medidas, algunos estarán convencidos que eso es correcto. En otros casos veremos si estamos todos de acuerdo o no.

-¿Cómo analiza el arranque del gobierno de Milei?

-Pasó muy poco del gobierno de Milei. El modo que se han tomado las medidas generó un poco de incertidumbre en mucha gente. Segundo, naturalmente, hay que lidiar con una situación de base muy difícil y que el déficit lo tenés que resolver. Creo que el déficit es el síntoma más claro del problema: es que la Argentina gasta mal. Veo un sesgo muy déficit centrado. Hay que resolverlo ahora, sí, porque no tenés financiamiento. Pero, por otro lado, en la historia argentina ha habido muchas situaciones que en momentos de emergencia se dijo que había un solo camino. Yo no creo eso. Las medidas que se tomaron generan un impacto sobre la sociedad que ya venía muy golpeada, pero lo más preocupante es que no terminan de hacer un plan de estabilización. Y si le vas a decir a alguien cuán difícil van a ser los meses que vienen, deberían ser claros cuál es el cambio de época en cuanto a cómo se va a administrar el Estado. Eso lo votó la sociedad y todavía no lo estamos viendo, más allá de reducir la cantidad de ministerios.

-¿Qué consecuencias puede tener este plan de ajuste?

-Una caída aún más abrupta del poder adquisitivo… Hace seis años vienen cayendo los salarios formales, informales y haberes jubilatorios. Lo que vas a tener es una pauperización. A la gente le estás diciendo que atraviese eso. Ahora debe quedar claro si vas a estabilizar y, por otro lado, saber a dónde estamos yendo. Son cinco días de lidiar con una emergencia, pero estamos esperando que el resto de las cosas aparezcan.

-¿Qué implica decir que la UCR mantendrá una postura de oposición “responsable”? ¿Qué diferencias hay con la posición de Pro?

-No hay un desembarco masivo de radicales en este gobierno. Sí lo veo en muchas figuras relevantes de Pro. En segundo lugar, respecto del plan económico, hay visiones distintas. Tener un Estado enorme que no brinda los bienes y servicios adecuados es un problema porque termina en déficit fiscal. Y tener un Estado mínimo que no puede ayudarte a complementar tus ingresos si te quedas en la calle, a tener acceso a la Justicia, a educar a tus hijos o curarte tampoco es un modelo que me gusta. Cuando haces un ajuste solamente usando la inflación como método, eso dura un tiempo. Después la gente dice: ‘quiero recuperar lo que perdí’. La demanda de la sociedad fue: “El Estado así no va más”. No comparto que el problema en la Argentina es monocausal.

-¿Cree que Milei puede abusar del poder pese a que arranca con una fuerte debilidad en el Congreso?

-Ha pasado en la Argentina. Hubo presidentes que arrancaron institucionalmente débiles por los votos y después acumulan poder arrogándose atribuciones que deberían estar en otros poderes del Estado.

-¿Percibe rasgos autoritarios en Milei?

-No sé. Milei tiene, en su discurso público, apelaciones o se arroga representar ciertas cuestiones que no tienen que ver con la vida institucional habitual. Tengo un mandato de otro lugar…

-¿Usted lo dice por sus apelaciones a “Las fuerzas del cielo”?

-”Tengo un mandato específico que viene de un lugar que no son ustedes”. Espero que no pase y creo que no va pasar, pero, generalmente, figuras que perciben su rol así tienden acumular poder y utilizarlo de determinada manera en otros lugares del mundo. Es sano que eso no ocurra, no solo por la cuestión institucionalista, sino porque no creo que haya alguien tenga la solución a problemas múltiples.

-¿Milei se llevó a votantes de los radicales? ¿Si le va mal a los libertarios, vuelve el kirchnerismo?

-No lo veo así. En tiempos cercanos el voto es muy lábil y volátil. Eso pasa en todas las democracias liberales. No es que Milei robó votos. Lo importante es que les vaya bien a los argentinos.

-La semana próxima ya habrá la primera protesta contra Milei y Bullrich anunció el protocolo antipiquetes. ¿Le preocupa ese combo en un momento sensible por las fiestas?

-Me preocupa la situación en general. Sobre una situación muy mala, va a ser peor. Y, después, los argentinos necesitamos ordenar nuestra vida común. Ordenar el Estado es gran parte de eso. No es motosierra, es ordenar el Estado. Como Milei lo enunció de determinada manera en la campaña, hay algunos que entienden mal lo que eso significa. Y existe la posibilidad de generar confrontaciones estériles.