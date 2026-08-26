El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió este miércoles al diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño que removiera un cartel que había pegado en las paredes del recinto con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” porque “daña la pared”.

“Este cartel le molestó a Martín Menem. Si fuera por Milei y LLA pondrían uno de Thatcher”, contestó Del Caño a través de X.

Ocurrió al mediodía, mientras el secretario parlamentario leía el temario de la sesión sobre inocencia fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Menem lo interrumpió para dirigirse a Del Caño. “Perdón señor secretario, un segundo. Le pido, por favor, que retire el cartel de la pared, que no está permitido”, masculló.

Martín Menem le pidió a Del Caño que baje un cartel que decía “las Malvinas son argentinas” porque “daña la pared”

Detrás de Del Caño se advertía un cartel que emulaba aquel que los jugadores de la selección argentina desplegaron en el campo de juego tras la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026.

El legislador intentó hablar por el micrófono de su banca sin éxito. A lo que Menem insistió: “Por favor diputado, puede retirar el cartel que está en la pared, que no corresponde. Se daña la pared, diputado”.

Ante ello, un sector de las bancas le respondió al presidente con ironía y risas. Del Caño, no obstante, se paró para retirar el cartel.

La bandera que desplegaron los jugadores de la selección argentina en la cancha tras la victoria contra Inglaterra por semifinal de la Copa del Mundo 2026 SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Menem continuó ante los gritos. “Hay empleados que trabajan minuciosamente en el cuidado de un edificio histórico. Se merece respeto el edificio también”, arremetió.

Del Caño le contestó al presidente de la Cámara baja a través de X: “Este cartel le molestó a Martín Menem. Si fuera por Milei y LLA pondrían uno de Thatcher. Las Malvinas son Argentinas. Y nuestras tierras también”. Su compañera de banca, Myriam Bregman, también sumó un comentario en redes sociales: “No le gustó el cartel que pusimos”.

El posteo de Del Caño

Previamente, el diputado Juan Carlos Giordano, del FIT, había jurado como legislador con una bandera con la misma inscripción.

Juan Carlos Giordano juró como diputado nacional por el FIT con la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" Soledad Aznarez

La histria de la bandera

La bandera original, que los jugadores de la albiceleste mostraron a cientos de miles de espectadores a lo largo del mundo, fue confeccionada por un grupo de hinchas argentinos que habían viajado al Mundial para ver al conjunto de Lionel Scaloni.

Habían cortado la sábana del hotel donde se habían hospedado y pintado con aerosol la inscripción que hace referencia al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas de parte de la Argentina.

La bandera causó conmoción cuando Giovani Lo Celso la levantó y la mostró al público. Poco después lo siguieron Cristian Romero y Lisandro Martínez, quien festejó en el vestuario cubierto por ese estandarte.

En cuestión de minutos, la imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las postales más emblemáticas del triunfo sobre Inglaterra.