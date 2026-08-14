Un exsocio de Martín Menem negó participación en la contratación de su empresa en la obra social Osprera y cuestionó las filtraciones

El médico Martín Aguirre, dueño de la empresa HTECH y exsocio de Martín Menem en otra empresa, declaró ante el juez federal Sebastián Casanello por la contratación de esa firma por parte de Osprera, la obra social de los peones rurales.

A través de un escrito, al que accedió LA NACION, Aguirre justificó las transferencias millonarias que recibió su empresa y negó haberse involucrado en la elección de su firma, aunque él mismo era asesor de la interventora.

“No participé en la decisión administrativa de contratar a HTECH, no administré fondos de OSPRERA ni autoricé pagos, y no existió acuerdo alguno con los interventores destinado a direccionar esa contratación. Los ingresos que percibí fueron honorarios profesionales por servicios efectivamente prestados”, dijo Aguirre en su declaración indagatoria.

Al igual que el resto de los imputados, se negó a responder preguntas y presentó un escrito.

El médico había creado la empresa HTECH en abril de 2024 junto a su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti, un empresario de 39 años, con domicilio en la localidad de San Isidro.

Cuatro meses después, Aguirre comenzó a asesorar a la entonces interventora de Osprera, Virginia Montero, que admitió que se conocían de la actividad profesional y que lo convocó como un “experto en informática”. Pese a ese vínculo, Montero recomendó la contratación de HTECH por escrito en octubre de ese año.

El contrato de Osprera con HTECH

La investigación judicial reveló que la primera factura de HTECH fue a Osprera, el 6 de noviembre de 2024. Y el primer cheque se presentó el 12 de noviembre.

Desde ese entonces, la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43. El último pago data del 11 de julio de 2025, por un total de $18.838.429,80.

Facturas 001 y 002 de Htech a Osprera.

La defensa del médico apuntó a justificar cada uno de esos pagos. “El trabajo existió, fue continuo y quedó registrado en documentación del propio organismo: informes de diagnóstico y de gestión producidos, fechados y remitidos; propuestas y proyectos elevados a sus autoridades; correspondencia institucional mantenida durante meses con más de una decena de agentes de distintas áreas; relevamientos y desarrollos ejecutados junto a su personal de planta”, apuntó Aguirre. Y agregó: “Es falso que HTECH Innovation S.A. haya sido creada para ser contratada por OSPRERA (...) fue capitalizada por sus accionistas, registró actividad y pagos a terceros antes de percibir suma alguna del organismo”.

Las facturas y los pagos no coinciden con esa versión. De hecho, le empresa se creó en abril pero modificó su estatuto en agosto, cuando estaba a paso de ser contratada.

Cuando analizaron las cuentas bancarias de la firma en el Banco Francés, los investigadores detectaron que los socios de Htech compraron dos autos de alta gama en ese mismo período.

“El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)”, detalló el juez Casanello al momento de ordenar las indagatorias.

Allanamiento OSPRERA en Reconquista 630 Camila Godoy

Aguirre declaró el jueves que el BMW lo compró con ahorros propios. “Los fondos se encontraban bancarizados el 22 de octubre de 2024, cuando la sociedad aún no tenía contrato con el organismo. Permanecieron en mi cuenta en dólares hasta su aplicación a la compra, sin que mediara ingreso alguno vinculado con esa contratación”, detalló.

El médico se quejó además por las supuestas filtraciones del expediente en los medios y por los embargos sobre las cuentas que, según dijo, perjudicaron a otras empresas de su propiedad.

En los registros comerciales Aguirre aparecía como socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresaTR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada Stephanie Daiana Dos Santos.