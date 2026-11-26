El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó este jueves una serie de medidas de seguridad adoptadas sobre los sistemas informáticos del cuerpo legislativo, luego de que se registrara un hackeo en la Cámara baja.

El titular de Diputados atribuyó el refuerzo de los controles “una escalada mundial de ciberataques apoyados en inteligencia artificial”.

Se registraron varios intentos de hackeo en la Cámara Baja Valeria Rotman

En ese sentido, sostuvo que los organismos estatales figuran entre los principales objetivos de estas maniobras y remarcó que “en las últimas semanas, distintos grupos anunciaron públicamente ataques exitosos contra instituciones del Estado”.

“En el caso de la Cámara, se registran intentos de ataque recurrentes en los momentos de mayor exposición institucional: la apertura del período de sesiones ordinarias de cada 1.º de marzo y las sesiones de alto interés público”, señaló.

Según explicó, en esas jornadas aumenta el tráfico hostil dirigido contra los sistemas legislativos. “En particular contra la transmisión, el sitio web y los sistemas que soportan la actividad en el recinto”, sostuvo.

Menem indicó que los intentos detectados hasta ahora habían sido neutralizados, aunque advirtió por la evolución de las herramientas utilizadas por los atacantes. “La creciente capacidad que la inteligencia artificial aporta a los atacantes obliga, sin embargo, a elevar el nivel de protección antes de que se repitan”, afirmó.

Medidas adoptadas

Frente a ese escenario, la Cámara dispuso una serie de medidas preventivas orientadas a reducir la exposición de sus sistemas como el cierre preventivo del acceso a ciertos sistemas de la Cámara.

Asimismo, se dispuso un refuerzo en los mecanismos de identificación de usuarios con “cambios de contraseñas y segundo factor obligatorio, con límite de intentos y bloqueos automáticos”.

Para abordar los ciberataques, se dispuso restringir el acceso público a determinadas plataformas Fabián Marelli

El plan incluye, además, un monitoreo más exhaustivo de la actividad dentro de los sistemas informáticos de la Cámara.

Otra de las decisiones adoptadas consistió en restringir el acceso público a determinadas plataformas. Según indicó Menem, algunos sistemas que anteriormente podían consultarse a través de internet pasarán a estar disponibles únicamente desde la red interna del organismo.